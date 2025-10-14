ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦」は13日、3日目が終了した。きょう14日の4日目、注目レースは8Rだ。

西岡の舟足は三拍子そろって良好。インから鋭発一気に仕掛けてトップ通過を決めたい。出足いい真鳥の差しを対抗視した。当地進入固定戦は＜1＞＜2＞＝＜4＞を本線に取るのがセオリーで、3番手評価は浦野。富田は握って続く。

＜1＞西岡顕心 出足、ターン回りと操縦性が良くて道中も凄く乗りやすかった。下がっていた伸びも修正できて、全部◎でもいいと思います。スタート勘もバッチリです。

＜2＞真鳥章太 直線は普通だけど、出足がいいのでレースがしやすいです。

＜3＞富田恕生 ターン回りは上位でレスポンスはいいし手応えはあります。直線も中堅はある。

＜4＞浦野海 行き足、ターン回りは良かったです。ただ中村（泰平）選手が出ていたので耐えられなかった。

＜5＞村松栄太 乗り心地も足も良くないみたいですね。転覆整備してピストンを交換しました。

＜6＞宮崎心之介 乗りやすいのでタイムは出るけど、体感と合っていなくてしっくりきていないです。