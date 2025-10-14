ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関8th」は13日の9〜11Rで準優勝戦を行い、きょう14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

井上が逃げる。舟足は申し分なく、スタートの切れもいい。茅原が差し迫って内両立。エンジンが出ている山一の捲り、捲り差しは要注意。スロー勢が軸だ。

＜1＞井上忠政 準優は止め過ぎて回転は合っていなかった。でもインから行く分には十分だった。3連覇は自分次第。しっかり合わせて失敗しなければ大丈夫だと思います。

＜2＞茅原悠紀 特訓から小池（修平）選手には伸びられていたので、スタートは頑張って行った。出足とターン足は来ているのでペラは合っている。伸びのなさは本体と思うので、優勝戦は何か部品を交換するつもり。

＜3＞山一鉄也 行き足に、回ってからの足もいい。バックも守田（俊介）選手を捕まえた。この時間帯はちょっと回り過ぎるので、優勝戦は回転の微調整くらい。ゼロ台は行けないけど、スタートは全速で行けている。

＜4＞中田元泰 足はまあまあ。手前の方がいい。伸びは普通。井上選手とは一緒くらいだけど、中嶋（誠一郎）さんの方がいい。離れなかった。

＜5＞松崎祐太郎 見ての通りで足は厳しい。ペラを叩き変えたけど、悪い反応しか出ないし整備しても変わらない。前半のペラに戻していく。戻せばスタートはある程度行ける。

＜6＞大峯豊 ペラをぶっつけで行ったら今節で一番マシだった。操縦性も問題はない。優勝戦では山一さんが出ているけど茅原選手、松崎選手とはそんなに変わらないかも。ペラはこれに決めて優勝戦は本体を整備する。6コースから。