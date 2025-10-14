江口のりこ、『不適切にもほどがある！』新春SPに出演！ “日本初の女性総理候補？”議員役
2026年1月4日21時から放送される阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真⾯⽬な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）に、江口のりこがゲスト出演することが発表された。日本初の女性総理大臣になるかもしれない政治家を演じる。
【写真】江口のりこの“政治家姿”がキマッてる！ 『ふてほど』SPの場面写真
本作は、2024年1月期に放送された連続ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）のその後を、再び脚本・宮藤官九郎×演出・金子文紀×プロデューサー・磯山晶のチームで描く。
『不適切にもほどがある！』は、阿部サダヲ演じる中学校の体育教師で昭和のおじさん・小川市郎が、ひょんなことから1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を連発。コンプラで縛られた令和の人々に考えるキッカケを与えていく意識低い系タイムスリップコメディー。宮藤官九郎の脚本による完全オリジナルストーリーで、妻を亡くした市郎とその一人娘、そしてタイムスリップしたことで出会う人々との絆を描く、ヒューマンコメディーの要素も持つ。昭和と令和、どちらが正しいかを断ずるのではなく、どんな時代でも変わらず「家族を大事に」「仕事を大事に」一生懸命に生きる人々を描いた作品だ。
連続ドラマの最終回でタイムマシンバスが使えなくなり、昭和に戻った市郎。そんな中、市郎のもとに未来から83歳の井上（小野武彦）が現れ、「好きな時代に行きましょう！」とタイムトンネルに誘われる―。
スペシャルドラマでは、タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎が、娘・純子（河合優実）の未来を変えるため再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。
ゲスト出演する江口のりこが脚本・宮藤×演出・金子×プロデューサー・磯山のチームに参加するのは、2021年放送の金曜ドラマ『俺の家の話』以来2回目となる。
江口が演じるのは都議会議員・平じゅん子。EBSテレビで働く渚（仲里依紗）が報道局に異動となり、平と出会ったことで、政治に傾倒していく。そんな中、渚は政治について発言してはいけない世間の風潮に怒りを感じるように。歯に衣（きぬ）着せぬコメントで国民に支持されていく平。国政に進出し、日本初の女性総理が誕生するのか？ しないのか？ その瀬戸際で、ある事件が勃発。それは渚にも関わることで…。その未来を知った市郎がとった行動とは？
江口は「最初台本を貰って読んだとき大笑いしました。お正月に放送するとのことで、皆様には新年からテレビを観て大笑いして頂きたいです！」とコメント。
磯山プロデューサーは「宮藤さんと『日本初の女性総理』を『不適切にもほどがある！』の続編に登場させよう！ と打ち合わせを始めた時から、キャスティングは（私たちの中で）江口のりこさんに決定していました」と明かした上、「今回は歌もダンスもあって、ご負担も大きかったと思いますが、金子監督の細かい要求にもサラッと応えてくださり、超絶カッコいい女性政治家として生き生きと存在してくださいました。こんな政治家がいたら、絶対投票しちゃいます」と江口を絶賛している。
スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』は、TBS系にて2026年1月4日21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■平じゅん子役・江口のりこ
この度、作品に参加させて頂きました江口のりこです。
最初台本を貰って読んだとき大笑いしました。
お正月に放送するとのことで、皆様には新年からテレビを観て大笑いして頂きたいです！
絶対に観て下さい。よろしくお願い致します。
■プロデューサー・磯山晶
宮藤さんと「日本初の女性総理」を『不適切にもほどがある！』の続編に登場させよう！ と打ち合わせを始めた時から、キャスティングは（私たちの中で）江口のりこさんに決定していました。実際には、本当にお忙しい時期でスケジュール調整が厳しく、何度も諦めかけましたが、「代わりはいないんです！」と拝み倒して、ご出演が叶いました。江口さんは、お芝居が常に的確で品があって素晴らしい俳優さんだと思っています。今回は歌もダンスもあって、ご負担も大きかったと思いますが、金子監督の細かい要求にもサラッと応えてくださり、超絶カッコいい女性政治家として生き生きと存在してくださいました。こんな政治家がいたら、絶対投票しちゃいます。ご期待ください。
