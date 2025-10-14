女優の江口のりこが来年１月４日放送のＴＢＳ系スペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後９時）に出演することが１４日、同局から発表された。

２０２４年１月期に放送され「ふてほど」の略称が同年の新語・流行語大賞に選ばれるなど、大きな話題となった連続ドラマがスペシャルとして２年ぶりに放送される。

江口が演じるのは都議会議員・平じゅん子。歯に衣着せぬコメントで国民に支持され、国政に進出し、日本初の女性総理を目指す設定だ。出演が決まり「最初台本を貰（もら）って読んだとき、大笑いしました。お正月に放送するとのことで、皆様には新年からテレビを観て大笑いして頂きたいです！絶対に観て下さい」と江口は語った。

２１年放送の「俺の家の話」と同じスタッフ陣が集結。プロデューサーの磯山晶氏は「宮藤さんと『日本初の女性総理』を『不適切にもほどがある！』の続編に登場させよう！と打ち合わせを始めた時から、キャスティングは（私たちの中で）江口のりこさんに決定していました」と明かした。歌やダンスの場面もあり「ご負担も大きかったと思いますが、超絶カッコいい女性政治家として生き生きと存在してくださいました」と感謝し、「こんな政治家がいたら、絶対投票しちゃいます。ご期待ください」と呼びかけた。

同作は昭和に生きる中学の体育教師・小川市郎（阿部サダヲ）が２０２４年にタイムスリップし、コンプライアンスでがんじがらめになった世界で時代錯誤な振る舞いをする中で、現代に生きる人たちに考えるきっかけを与えていくコメディー。連ドラの最終回で市郎は昭和に戻ったが、今作では再び未来へ向かう。