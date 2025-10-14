◇出雲全日本大学選抜駅伝

学生3大駅伝の初戦が行われ、国学院大が2時間9分12秒で2年連続3度目の優勝を果たした。前年度主将でエースの平林清澄が卒業して前評判は高くなかったが、3区で野中恒亨が区間2位、4区・辻原輝が区間新記録と3年生コンビが快走。箱根で敗れて昨年度は逃した学生駅伝3冠へ、前田康弘監督（47）も手応えをにじませた。早大は2区で4年生の山口智規が9人抜きで区間賞。2位でフィニッシュし14年ぶりの表彰台となった。

両手で2連覇を表すピースサインをした上原主将（4年）がゴールテープを切ると、すぐさま歓喜の輪が広がった。それでも5年ぶりの優勝だった昨年に比べれば、喜びは控えめ。前田監督は「気づいたら国学院、という自分たちの持ち味の駅伝ができた。混戦になれば、駅伝力で前に行ける」とうなずいた。

指揮官が勝因に挙げたのが、3、4区を任せた3年生コンビの活躍だ。5位でたすきを受けた野中が留学生に食らいつき、2位に押し上げる快走。当日変更で4区に入った辻原は、従来の記録を4秒更新する区間新で先頭に立ち、後半2区間は最後まで先頭を守った。野中が「実力通り。国学院に野中ありと見せられた」と誇れば、辻原も「万博最終日だったので、4区を“辻原パビリオン”にしようかなと思って、区間記録を出すと思って走った」と笑った。

前年度は平林、今年度も4年生に上原や5区2位の高山ら高レベルのランナーをそろえる。一方で「来年は我慢の年になるとみている」と選手層が薄くなると危惧していた前田監督は、夏合宿前には野中を来年度の主将に指名、辻原にもハッパを掛けた。すると2人は現在も前田監督の指導を受ける平林を、練習で負かすほどに成長。指揮官も「仕掛けをつくり、選手が応えてくれた」とうなずいた。

3冠が懸かった今年1月の箱根駅伝は3位。最後まで優勝争いは演じられなかったが、今年は山上りの5区対策も着々と進行中だ。まずは11月の全日本、そして初の3冠へ、上原主将は「かなり（対策は）進んでいる。楽しみにしていただければ」と予告した。

《作戦不発も“大化け”期待》青学大は前日に発表した「ばけばけ大作戦」は不発に終わり、原監督は「駅伝は経験するしかない。練習では培えないものがある」と控えめに語った。6区のエース黒田（4年）を除き、5人が初の出雲駅伝出走というメンバー構成で臨んだが、2区・折田、3区・飯田（ともに2年）がともに区間2桁順位と振るわず、優勝争いから脱落。指揮官は「（選手はこれから）化けてくれれば」と期待し、区間賞の黒田も「次に向けてしっかり切り替える」と話した。