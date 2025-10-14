女性４人組ダンス＆ボーカルグループ・ＭＡＸが１３日、沖縄コンベンションセンター劇場棟で、２７年ぶりの沖縄凱旋（がいせん）ライブを開催した。１９９８年から継続的に開催してきた恒例の公演タイトル「ＬＩＶＥ ＣＯＮＴＡＣＴ」を掲げ、デビュー３０周年の節目に故郷へ帰還。同じ沖縄アクターズスクール出身のＤＡ ＰＵＭＰ・ＩＳＳＡ（４６）や親交が深いボクシングの元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏（７０）も駆けつけるなど、ウチナーンチュが集うアットホームな空間で“感謝唱”を届けた。

２７年ぶりの故郷に絶景が広がっていた。

ＭＡＸ史上最も激しいダンスナンバー「ＢＯＯＭ ＢＯＯＭ ＢＯＭＢ−ＢＡ−ＹＥＡ」を選び、２時間半のライブはスタート。ＮＡＮＡ（４９）が「ただいま〜！」と叫ぶと、観客は「おかえり〜！」と呼応した。実家のような温かさに触れ、「たくさんの方が集まってくれて、心からうれしいです。３０年分の感謝と育ってきた沖縄の思い出を胸に楽しみたい」と笑顔を見せた。

開演前にＲＥＩＮＡ（４７）が「フワフワしています」と心境を語ったように、久々の沖縄訪問で４人ともハイテンションだった。公演前日、アクターズスクール時代に行きつけだったコンビニを４人で訪問し、若き日の思い出をたどった。ＭＩＮＡ（４７）は「エモくてテンションが上がった」と感激し、ＮＡＮＡは「沖縄に帰ると童心に返りますね。夢を追いかけてきたあの頃の自分に戻る」と目を細めた。

デビュー３０周年記念ツアーの最終公演でもあるこの日は「ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ」「Ｒｉｄｅ ｏｎ ｔｉｍｅ」などのヒット曲を畳みかけ、最新曲「ＡＬＤＥＢＡＲＡＮ」も初披露した。平均年齢４７・７５歳となった今でも“魅力度ＭＡＸ”なパフォーマンスを繰り広げ、ＩＳＳＡやアクターズスクール現役生によるグループ・Ｂ．Ｂ．ＷＡＶＥＳとのコラボステージも展開。沖縄らしくカチャーシーを踊り、大団円を迎えた。

同級生や恩師からビデオメッセージが贈られ、具志堅氏が冠婚葬祭に贈る沖縄の菓子・のー饅頭を手に登壇。さらに出演者や観客１７００人から「ＭＡＸおかえり！３０周年おめでとう！」と祝福され、冒頭で「一生忘れられないライブにする」と宣言していたＬＩＮＡ（４８）は涙した。

サプライズの嵐に遭ったメンバー全員が感極まり、ＲＥＩＮＡは「３０周年は沖縄でライブがやりたかった。実現できたのは全ての方のおかげ」と感謝していた。