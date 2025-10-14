７人組グループ・ＷＥＳＴ．が１２、１３日に大阪・万博記念公園で野外音楽フェス「ＷＥＳＳＩＯＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」を開催した。ＷＥＳＴ．初の主催フェスにはＬｕｃｋｙ Ｋｉｌｉｍａｎｊａｒｏ、アイナ・ジ・エンド、Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇ、サンボマスター、ウルフルズら１１組が出演し、２日間で約６万人の観客を熱狂させた。

グループが親交のあるアーティストや共演したいアーティストを招き、セッションやトークを繰り広げるＷＯＷＯＷの音楽番組「ＷＥＳＳＩＯＮ」がスタジオを飛び出したイベントは、ＷＥＳＴ．の「ええじゃないか」で開幕。７人は声を合わせて「第１回、『ＷＥＳＳＩＯＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５』、スタート」と高らかに宣言した。

ＤＡＹ１のオープニングゲスト、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）とは「ズンドコ パラダイス」で共演。その後も各出演者とＷＥＳＴ．が共演した。

ラストの「アンジョーヤリーナ」では力の限り歌を真っすぐに届けると、「このまま、終わってたまるか！」という重岡大毅の声で再び「ええじゃないか」。オールキャストもステージに集結してお祭り騒ぎとなり、花火も打ち上げられた。

◇ＷＥＳＴ．のコメントは次の通り。

重岡大毅「激アツですね。ＷＥＳＳＩＯＮに出ていただいたアーティストの皆さんと、見てくれてるファンの方とが一体となって、こんなに素晴らしいものができるんだなと。今すごく幸せです。ありがとうございます。これからも頑張ります」

桐山照史「もう夢の時間でした。こうやって僕たちの初めてのフェスにたくさんの方が来てくださって、たくさんのアーティストの方が出てくださり、全員にすごい幸せな空間を作れて、ほんとにありがたかったです。第二弾もやりたいです！」

中間淳太「すごい楽しかったですし、何よりそのそれぞれのアーティストさんのすごさをより改めて実感したフェスになりましたね。ＷＥＳＴ．にとっても大きな成長に繋がる機会になったと思いますし、本当にこれは毎年恒例にできるようにがんばります！」

神山智洋「これまでになかった貴重な経験をさせていただいた、濃い二日間でした。ありがとうございました。またやりたいです」

藤井流星「２日間やってみて、こんなにたくさんのアーティストの方が出てくれるっていうのがまずびっくりです。だから本当に出てくれてたアーティストと関係者の皆さんに感謝ですね」

茺田崇裕「最高でした。これにつきます。たくさんのアーティストの皆さんとの出会いがこのフェスに繋がったと思います。アーティストの皆様にも感謝ですし、来てくれたお客さんが楽しそうにしている姿を見れて最高でした。来年も再来年も開催したいです！」

小瀧望「ＷＥＳＴ．がお世話になっている、ご縁のあるアーティストの方に来ていただいて、僕らにとってのご褒美のようなイベントでした。皆さんがＷＥＳＳＩＯＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬを楽しんでくださっていることを感じられて、本当にいい２日間でした」

ＤＡＹ１の模様は１２月に、ＤＡＹ２の模様は来年１月にＷＯＷＯＷで独占放送・配信される。