ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は上げを一服しているものの、１５２円台は維持しており本日高値圏での推移が続いている。先週はトランプ大統領の対中強硬姿勢で市場が不安定になり、ドル円も一気に１５１円台まで急落していたが、本日は買い戻されている。



トランプ大統領が休み中に、対中強硬姿勢をトーンダウンさせ、中国との新たな貿易摩擦緩和に向けた取引にオープンな姿勢を示したこともあり、市場の雰囲気は改善している。トランプ大統領は自身のＳＮＳで「中国を傷つけるのではなく支援したい」と投稿していた。



ドル円は先週末に急速な調整を見せたものの、４月以降続く上昇トレンドは維持。金曜日の急落で過熱感は一服したものの、依然として強気基調は堅持しており、週足ベースでの投資家の強気モードも１月以来の高水準に達しているとの指摘も出ている。明日は本邦勢が連休から戻るが、公明党の離脱、そして首班指名で日本の政治も混沌とする中、１５３円台の直近高値を再び試しに行くか注目される。



USD/JPY 152.29 EUR/JPY 176.21

GBP/JPY 203.08 AUD/JPY 99.24



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

