ドジャースがブルワーズと戦うナ・リーグの優勝決定シリーズ（Ｓ）が、１３日（日本時間１４日午前９時８分）に敵地で第１戦を迎える。前日の１２日（同１３日）は全体練習を行い、両監督らが会見。ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）は先発を発表し、山本由伸投手（２７）は１４日（同１５日）の第２戦が決定。大谷は本拠地での第４戦（現地時間１７日）が有力となった。

ロバーツ監督はリーグ優勝決定Ｓ第１戦にスネル、第２戦に山本を先発させることを明かした。第３、４戦はグラスノー、大谷の順が有力。第５、６戦は再びスネル、山本が先発する可能性が高そうだ。

順番通りなら第１戦は大谷だったが、初戦の先発投手は中４日で第５戦、第２戦の先発は中５日で第６戦に回ることが求められ、中４日が可能なスネルが初戦、中５日は可能な山本が第２戦となった。大谷は今季、２イニング以上を投げてからは中６日以上の登板間隔で維持しており、指揮官は「誰が（シリーズで）２回登板できるかを考慮した」と説明した。

登板翌日に試合がないことや地区Ｓでの打撃不振は、大谷の先発日決定に「全く影響していない」と断言。「このシリーズで翔平は１試合に先発する予定」とし、ちょうど真ん中の第４戦の可能性が高そうだ。第３戦はグラスノーを起用し、第７戦にもつれた場合は中４日で再登板するとみられる。

この日、ＭＬＢ公式Ｘが発表したリーグ優勝決定Ｓに残った４チームの「投手パワーランキング」では、スネルに次ぐ２位に大谷が入った。地区Ｓ第１戦では６回３失点で勝利投手となったが、今季は右肘手術からじっくりステップを踏んでいるシーズン。他の先発が好調なこともあって、ＰＳであっても余裕を持った登板間隔を維持する決断を下した。（安藤 宏太）