タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となる新作スペシャルドラマが、来年1月4日午後9時から放送されることが決定した。約2年ぶりの復活で、タイトルは「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」。女優の江口のりこ（45）がゲスト出演し、都議会議員役を演じることも発表された。

俳優の阿部サダヲが主演、宮藤官九郎氏がオリジナル脚本、磯山晶氏がプロデュースを務めたヒューマンコメディー。「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」の3人が「タイガー＆ドラゴン」以来19年ぶりにタッグを組んだ。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師の小川市郎。彼の“不適切”な言動がコンプライアンスで縛られた令和の人々に考えるヒントを与えた。

毎回、昭和と令和のギャップなどを小ネタにして爆笑を誘いながら、「多様性」「働き方改革」「セクハラ」「既読スルー」「ルッキズム」「不倫」「分類」、そして最終回は「寛容」と社会的なテーマをミュージカルシーンに昇華。コンプラ社会に押し付けがましくなく一石を投じる宮藤氏の意欲的な筆が冴え渡り、“不適切”な表現を可能にした革命的な「注釈（お断り）テロップ」とともにSNS上で大きな話題を集めた。

連ドラ終了時には「ふてほどロス」が起こり、続編やスピンオフ制作に期待。今年3月、新作SP制作が発表された。

連ドラ最終回（第10話）、タイムマシンバスを使い切り、ついに昭和に帰った市郎。年が明け、1987年（昭和62年）。未来から現れた井上昌和教授に「好きな時代に行きましょう！」とタイムトンネルに誘われる――。

連ドラ最終回のその後を描く新春SP。市郎は好きな時代に行けるようになり、愛娘・小川純子（河合優実）の未来を変えるため再び立ち上がる。今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップ。行く先々で人々をかき回していく。

主要キャスト続投の中、話題作から引く手あまたの江口がシリーズ初参戦。新年早々、「ふてほど」を盛り上げる。

何としても運命に抗おうともがく市郎の姿を通して、連ドラのあんなシーン、こんなシーンも再登場。新しい視点で楽しめる仕組みを盛り込んでいる。

【あらすじ】

2026年の新年、喫茶「SCANDAL」。犬島渚（仲里依紗）がカレンダーを掛け替えていると、小川市郎（阿部サダヲ）が壁を突き破って昭和から現れる。井上昌和教授の技術によって生まれた“タイムトンネル”を使い、再び令和を訪れたのだ。

好きな時代に行けるようになり、市郎は早速、向坂キヨシ（坂元愛登）を1987年（昭和62年）の夏に向かわせ、小川純子（河合優実）と犬島ユズル（錦戸亮）との出会いを阻止しようとしたが…。

一方、市郎は“あの日”を思い出し、1995年（平成7年）1月、阪神・淡路大震災の前日にいた。井上（三宅弘城）の「タイムパラドックスは起こさないで」を尻目に、小川家にいる市郎を神戸に連れていこうとする純子を引き留めるよう、95年の市郎を説得するはずだったが、そこには思いがけない先客が…。

再び2026年。渚は報道局に異動。担当した政治特番に出演した都議会議員・平じゅん子（江口のりこ）の発言や政治姿勢に感銘し、傾倒していく。しかし、秋津真彦（磯村勇斗）たちは渚の熱弁に面倒そうな顔。折しも、八嶋智人（八嶋智人）がSNSで政治的な発言をして炎上したばかり。渚は「政治の話、嫌い？真面目な話、しちゃダメですか？」と政治について発言してはいけない世間の風潮に怒りをぶちまけるのだった。その後、平は国政選挙に出馬。他の候補者との公平のため、政治特番はお蔵入りに…。

同じ頃、市郎が2036年に行くと、平が総理に推薦されていた。日本初の女性総理誕生か否かの瀬戸際、ある事件が勃発。それは渚にも関わることだった。その未来を知った市郎はとんでもない行動を…。市郎の暴走の裏には、家族や仲間を想う真っすぐな気持ちがあった。時代を超えて試される市郎の決意は果たして…。