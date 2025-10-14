タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となる新作スペシャルドラマが、来年1月4日午後9時から放送されることが決定した。約2年ぶりの復活で、タイトルは「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」。女優の江口のりこ（45）がゲスト出演し、都議会議員役を演じることも発表された。

俳優の阿部サダヲが主演、宮藤官九郎氏がオリジナル脚本、磯山晶氏がプロデュースを務めたヒューマンコメディー。「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」の3人が「タイガー＆ドラゴン」以来19年ぶりにタッグを組んだ。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師の小川市郎。彼の“不適切”な言動がコンプライアンスで縛られた令和の人々に考えるヒントを与えた。

毎回、昭和と令和のギャップなどを小ネタにして爆笑を誘いながら、「多様性」「働き方改革」「セクハラ」「既読スルー」「ルッキズム」「不倫」「分類」、そして最終回は「寛容」と社会的なテーマをミュージカルシーンに昇華。コンプラ社会に押し付けがましくなく一石を投じる宮藤氏の意欲的な筆が冴え渡り、“不適切”な表現を可能にした革命的な「注釈（お断り）テロップ」とともにSNS上で大きな話題を集めた。

連ドラ終了時には「ふてほどロス」が起こり、続編やスピンオフ制作に期待。今年3月、新作SP制作が発表された。

連ドラ最終回（第10話）、タイムマシンバスを使い切り、ついに昭和に帰った市郎。年が明け、1987年（昭和62年）。未来から現れた井上昌和教授に「好きな時代に行きましょう！」とタイムトンネルに誘われる――。

連ドラ最終回のその後を描く新春SP。市郎は好きな時代に行けるようになり、愛娘・小川純子（河合優実）の未来を変えるため再び立ち上がる。今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップ。行く先々で人々をかき回していく。

主要キャスト続投の中、話題作から引く手あまたの江口がシリーズ初参戦。新年早々、「ふてほど」を盛り上げる。

阿部、河合、市郎の同僚教師・安森役の中島歩は今年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」にレギュラー出演。阿部は風来坊のパン職人・屋村草吉役、河合はヒロイン・のぶ（今田美桜）の妹・朝田蘭子役、中島はのぶの最初の夫・若松次郎役を好演。「ふてほど」再共演と話題を集めた。

今度は、のぶの母・朝田羽多子役の江口が「ふてほど」に登場。公開された場面写真には、江口＆阿部の同一シーンもある。「あんぱん」羽多子＆ヤムさん再共演と反響を呼びそうだ。