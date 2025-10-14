デビュー30周年を迎えた女性4人組「MAX」が13日、故郷の沖縄コンベンションセンターで全国ツアーの最終公演を行った。27年ぶり2度目の凱旋。約1700人を前にヒット曲「TORA TORA TORA」など24曲を披露した。

「ただいま〜MAXです〜！」。27年ぶりの“ただいま”に会場は大歓声。LINA（48）は客席を見渡し「少し時間かかったけど会えてうれしい」と喜びをかみしめた。

前回の沖縄公演は1998年。前年のNHK紅白歌合戦で初出場という手土産を持っての凱旋だった。それから27年。結婚や妊娠、長期の休養もあった。「東京に出るとき“みんなの夢を背負っていくから簡単に諦めるな”という言葉のおかげで続けてこられた」とNANA（49）。先輩やファンに感謝した。

40代後半に差し掛かっても衰え知らず。2時間半踊り続けながらも力強い歌声を響かせた。さらにゲストとして沖縄アクターズスクールの同窓生であるDA PUMPのISSA（46）が登場。01年発表の共作「But My Love」を届けた。

アンコール3曲目「ニライカナイ」ではスクールの現役生「B.B.WAVES」やOB総勢80人以上と、沖縄民謡に乗せて「カチャーシー」を踊った。祝いの席などで見られる沖縄の伝統的な踊りで27年分の喜びを分かち合った。その後、「沖縄の英雄」と呼ばれる具志堅用高（70）とISSAから祝い事用菓子やスクールからは祝福動画が送られると、4人は涙を流した。

感謝と喜びの2時間半。REINA（47）は「30年分の思いを込めて笑顔を届けました！」とニッコリ。今後に向けて、LINAは「沖縄の皆さんに自慢してもらえるアーティストに！」、MINA（47）は「還暦MAXまで歌い続けていく！」と誓った。