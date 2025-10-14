お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（53）13日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後6・30）に出演。クレジットカードを不正利用されたことを告白した。

恒例企画「秘境で飲食店探しの旅」で塚地がゲスト出演。訪れたのは「トトロ」の舞台と言われる埼玉・東京の県境にある狭山丘陵の大自然で、爆笑＆爆食のド根性歩き旅を行った。

バスで移動中の車内で塚地が「聞いてもらっていいですか?」と切り出して「クレジットカード会社から電話があって」と突然電話がかかってきた。

クレジットカード会社から「塚地さん、イギリスの方に行ってませんか?」と聞かれた。「行ってないです」と答えると「イギリスでクレジットカードが使われてます」と不正利用されていることを伝えられた。

まさかの事実に「えぇー!?」と驚くと、「直ちにカードを止めなくてはいけないので」と、これ以上の被害を受ける前にカードを止めた。また、不正利用されて購入されたものについては「イギリスの○○駅の向かいの花屋さんで、花束を買って引き落とされたのが使われてます」と告げられた。

これに塚地は「何オシャレなさ…素敵な使われ方してる。“くそっ！”とかじゃない…ちょっといい話かもしれんみたいな。きっとプレゼントで…なに人の金使ってさ…花束プレゼントしてんのよ!イギリスで」と素直に怒ることができなかったと明かし、車内を爆笑させた。