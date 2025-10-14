タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となる新作スペシャルドラマが、来年1月4日午後9時から放送されることが決定した。約2年ぶりの復活で、タイトルは「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」。女優の江口のりこ（45）がゲスト出演し、都議会議員役を演じることも発表された。

俳優の阿部サダヲが主演、宮藤官九郎氏がオリジナル脚本、磯山晶氏がプロデュースを務めたヒューマンコメディー。「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」の3人が「タイガー＆ドラゴン」以来19年ぶりにタッグを組んだ。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師の小川市郎。彼の“不適切”な言動がコンプライアンスで縛られた令和の人々に考えるヒントを与えた。

毎回、昭和と令和のギャップなどを小ネタにして爆笑を誘いながら、「多様性」「働き方改革」「セクハラ」「既読スルー」「ルッキズム」「不倫」「分類」、そして最終回は「寛容」と社会的なテーマをミュージカルシーンに昇華。コンプラ社会に押し付けがましくなく一石を投じる宮藤氏の意欲的な筆が冴え渡り、“不適切”な表現を可能にした革命的な「注釈（お断り）テロップ」とともにSNS上で大きな話題を集めた。

連ドラ終了時には「ふてほどロス」が起こり、続編やスピンオフ制作に期待。今年3月、新作SP制作が発表された。

連ドラ最終回（第10話）、タイムマシンバスを使い切り、ついに昭和に帰った市郎。年が明け、1987年（昭和62年）。未来から現れた井上昌和教授に「好きな時代に行きましょう！」とタイムトンネルに誘われる――。

連ドラ最終回のその後を描く新春SP。市郎は好きな時代に行けるようになり、愛娘・小川純子（河合優実）の未来を変えるため再び立ち上がる。今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップ。行く先々で人々をかき回していく。

主要キャスト続投の中、話題作から引く手あまたの江口がシリーズ初参戦。新年早々、「ふてほど」を盛り上げる。

江口が宮藤氏＆磯山氏＆演出・金子文紀監督のチームに参加するのは、21年1月期の金曜ドラマ「俺の家の話」以来、約5年ぶり2回目。今回演じるのは、都議会議員・平じゅん子。EBSテレビのプロデューサー・犬島渚（仲里依紗）は報道局に異動し、平と出会う。政治に傾倒し、政治について発言してはいけない世間の風潮に怒りを感じるようになる。歯に衣着せぬコメントで国民に支持されていく平。国政に進出し、日本初の女性総理誕生となるのか？その瀬戸際、渚も関わる“ある事件”が勃発。その未来を知った市郎が選ぶ行動とは？

江口は「最初、台本をもらって読んだ時、大笑いしました。お正月に放送するとのことで、皆さまには新年からテレビを見て大笑いしていただきたいです！絶対に見てください。よろしくお願いいたします」と手応え。

磯山プロデューサーは「宮藤さんと“日本初の女性総理”を『不適切にもほどがある！』の続編に登場させよう！と打ち合わせを始めた時から、キャスティングは（私たちの中で）江口のりこさんに決定していました。実際には、本当にお忙しい時期でスケジュール調整が厳しく、何度もあきらめかけましたが、『代わりはいないんです！』と拝み倒して、ご出演が叶いました」と起用理由と経緯を説明。

「江口さんは、お芝居が常に的確で品があって素晴らしい俳優さんだと思っています。今回は歌もダンスもあって、ご負担も大きかったと思いますが、金子監督の細かい要求にもサラッと応えてくださり、超絶カッコいい女性政治家として生き生きと存在してくださいました。こんな政治家がいたら、絶対投票しちゃいます。ご期待ください」とアピールしている。