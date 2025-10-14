4人組女性グループのMAXが13日、沖縄コンベンションセンターで「MAX 30th LIVE CONTACT 2025 Ways To Go 〜Come on B．B．WAVES〜」を開催した。地元沖縄での主催ライブは27年ぶり。デビュー30周年を迎えた4人が、久々の凱旋（がいせん）ステージで1700人のファンを熱狂させた。【野見山拓樹】

◇ ◇ ◇

30年分の思いを詰め込んだ「大感謝祭」となった。98年10月以来の地元のステージにファンからは「おかえり！」と大歓声が上がり続け、LINA（48）は「最高の声援ですね。忘れられない最高のライブにしたい」と感激していた。

ステージではヒット曲「Give me a Shake」「TORA TORA TORA」や最新曲「ALDEBARAN」など全24曲を披露。NANA（49）は「沖縄に帰るとアクターズスクールで夢を追いかけていた頃に戻る」と笑みを浮かべ、REINA（47）は「カチャーシーも指笛も何でもあり。最後まで楽しんでください」と温かい雰囲気を楽しんだ。

この日は30人のアクターズスクールOBも駆けつけ、一緒にステージに立った。NANAは「先輩たちはリズムすら取れなかった時から見てくれて、東京に出た時も『自分たちの夢だけじゃなくて、アクターズスクールのみんなの夢を背負って行くんだからあきらめるな』と言ってくれた」と回顧。LINAは「互いに助け合う『ゆいまーる』が原動力になっていた」と、かつての仲間にあらためて感謝を語った。

アンコールで、30年の歩みをまとめた映像がサプライズで流れると、メンバーは涙。NANAは「皆さんの支えがあれば40周年まで行けそうです」。MINA（47）は「みんなのために、“還暦MAX”まで走り続けます」と、これからも走り続ける決意を語った。

○…沖縄のスターがライブを盛り上げた。ライブ中盤ではDA PUMPのISSA（46）がゲスト出演し、01年にM＆I名義で発表した「But My Love」を歌唱した。さらに、アンコールではDA PUMPのKIMI（42）と元プロボクサーのタレント具志堅用高（70）もサプライズ登場。のーまんじゅう（沖縄の祝い事用の菓子）をプレゼントし、MAXのデビュー30周年を祝った。