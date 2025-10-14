ＷＥＳＴ．が１２、１３日の２日間にわたり、大阪・万博記念公園で初の主催フェス「ＷＥＳＳＩＯＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」を開催した。

ＷＥＳＴ．のレギュラー音楽番組「ＷＥＳＳＩＯＮ」（ＷＯＷＯＷ）と連動した野外音楽フェス。２日間で「ＭＯＮＧＯＬ８００」ら１１組の豪華アーティストが集結し、観客約６万人を動員した。

グループにとって念願だった主催フェスは、メンバー７人と観客がデビュー曲「ええじゃないか」を大合唱して開幕。重岡大毅（３３）は、アーティストとファンらが一体となったステージの連続に「激アツですね。今すごく幸せです」と喜びを爆発させた。

フェスは、出演者がＷＥＳＴ．とセッションする“ＷＥＳＳＩＯＮ”が見どころ。ゲストのトップバッターには、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）が登場。７人と「ズンドコ パラダイス」を歌い踊り、会場を沸かせた。桐山照史（３６）は「夢の時間でした」と声を弾ませれば、小瀧望（２９）は「お世話になっている、ご縁のあるアーティストの方に来ていただいて、僕らにとってのご褒美のようなイベント」と感謝した。

ＷＥＳＴ．は２日目の大トリも務め、７人全員が楽器を演奏する「しらんけど」などを披露。神山智洋（３２）が「濃い２日間でした」と興奮冷めやらぬ様子で語ると、浜田崇裕（３６）は「来年も再来年も開催したいです！」と熱望した。

〇…フェスにはＳａｕｃｙ Ｄｏｇ、アイナ・ジ・エンド、ｗａｃｃｉ、ウルフルズら人気アーティストが出演した。１日目に出演したサンボマスターとＷＥＳＴ．は、人気曲「花束」でコラボ。曲中にボーカル＆ギターの山口隆（４９）が「神ちゃん（＝神山）、ギター弾きましょうか」とむちゃぶりしたが、神山は即興で見事なギターソロを披露していた。