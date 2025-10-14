４人組ダンスボーカルグループ「ＭＡＸ」が１３日、沖縄・宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで２７年ぶりの凱旋コンサートを行った。

デビュー３０周年を迎えたＭＡＸが故郷・沖縄に戻ってきた。沖縄コンベンションセンターは１９９８年に初めて凱旋コンサートを行った思い出の地。ＮＡＮＡ（４９）は「ただいま！」と感無量。「沖縄は童心に返れる場所」と郷愁に浸ると、ＲＥＩＮＡ（４７）も「３０周年は沖縄でライブを、という夢が実現できて本当に感謝」と語った。

沖縄アクターズスクールからデビューを夢見て切磋琢磨（せっさたくま）してきた４人。前日の１２日に沖縄入りし、アクターズの旧校舎のはす向かいに位置し、デビュー前に足しげく通っていたファミリーマートを再訪し、デビュー前の自分に思いをはせ胸を熱くした。

ステージでは「ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ」などのヒット曲を含めた２４曲を披露。ＤＡ ＰＵＭＰ・ＩＳＳＡ（４６）もゲスト出演し「Ｂｕｔ Ｍｙ Ｌｏｖｅ」をコラボレーションした。アンコールの「ニライカナイ」は新生アクターズの現役生「Ｂ．Ｂ．ＷＡＶＥＳ」、ＯＢ・ＯＧら総勢８０人とパフォーマンス。指笛や伝統の踊り・カチャーシーでひとつになった。

アクターズ創設者のマキノ正幸さんの娘でプロデューサー・振付師の牧野アンナさん（５３）の発案で、４人の過去の映像を集めたサプライズムービーが流されると、全員が涙腺崩壊。沖縄の英雄・具志堅用高（７０）も沖縄の祝宴の定番「のまんじゅう」を持って駆けつけた。

ＬＩＮＡ（４８）は「夢を追いかけて、つらいときも励まし合ってきた仲間たちがいたからこそ今がある。ＭＡＸ人生の歴史に残るようなライブになった」と大感激。ＭＩＮＡ（４７）は「原点の沖縄でライブができた。３０周年までは自分のために走ってきたけど、これからは『あなた』のために還暦ＭＡＸまで歌い踊ります！」と決意を新たにしていた。（宮路 美穂）

〇…ＭＡＸのパフォーマンスに先立ち「Ｂ．Ｂ．ＷＡＶＥＳ」もバンドやユニット、ソロで実力を披露。Ｎｅｉｌ（１４）は「ＭＡＸさんの３０年という年月を最高の年にしたい。みんなの走馬灯に出るぐらいの思い出を作れたら」と語ると、Ｈｉｋａｒｕ（２０）も「ＭＡＸの皆さんは、いい匂いの風が吹いていました」と尊敬のまなざしを寄せていた。