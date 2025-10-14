RADWIMPS、4年ぶりアルバムが自身通算4作目の1位 メジャーデビュー20周年【オリコンランキング】
メジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSの約4年ぶりのニューアルバム『あにゅー』が、10月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週5.3万枚を売り上げ、1位に初登場。『ANTI ANTI GENERATION』（2018年12月24日付）以来、6年10ヶ月ぶり自身通算4作目の1位獲得【※】となった。
【動画】「あんぱん」最終回でサプライズ披露されたRADWIMPS「賜物（Orchestra Version）
本作には、NHK連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌「賜物」、日本テレビ系「news zero」のテーマソング「命題」と「ピアフ」などが収録（デジタルアルバムには「大団円 feat. ZORN（Anew Version）」も収録）。CDのみのボーナストラックとして、「あんぱん」最終回（9月26日放送）でサプライズ披露された「賜物（Orchestra Version）」も収められている。
10月18日の広島グリーンアリーナ公演を皮切りに9都市17公演を巡るアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』開催が予定されている。
【※】RADWIMPSの「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得ほか作品※（）内は1位獲得付日：『君の名は。』（2016年9月5日付、9月12日付）、『人間開花』（2016年12月5日付）、『ANTI ANTI GENERATION』（2018年12月24日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞
【動画】「あんぱん」最終回でサプライズ披露されたRADWIMPS「賜物（Orchestra Version）
本作には、NHK連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌「賜物」、日本テレビ系「news zero」のテーマソング「命題」と「ピアフ」などが収録（デジタルアルバムには「大団円 feat. ZORN（Anew Version）」も収録）。CDのみのボーナストラックとして、「あんぱん」最終回（9月26日放送）でサプライズ披露された「賜物（Orchestra Version）」も収められている。
【※】RADWIMPSの「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得ほか作品※（）内は1位獲得付日：『君の名は。』（2016年9月5日付、9月12日付）、『人間開花』（2016年12月5日付）、『ANTI ANTI GENERATION』（2018年12月24日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞