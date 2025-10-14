＝LOVE、自身初の初週売上30万枚超え 自己最高初週売上で通算6作目のシングル1位【オリコンランキング】
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の最新シングル「ラブソングに襲われる」が、10月14日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」において、初週33.0万枚を売り上げ、1位に初登場。前作「とくべチュ、して／恋人以上、好き未満」の初週売上24.9万枚（2025年3月10日付）を上回る自己最高初週売上で、初週売上30万枚を初めて超えた。
【動画】＝LOVE、自身初の初週売上30万枚超えを達成した「ラブソングに襲われる」MV
1位獲得は、2023年12月11日付での「ラストノートしか知らない」以来、1年10ヶ月ぶり、通算6作目。「オリコン週間シングルランキングTOP10入り」記録も、2017年9月発売のデビューシングル「=LOVE」から19作連続に更新した。
本作では、佐々木舞香（ささき・まいか）がセンターを担当。“好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気付いて欲しい”という感情を表現したキュートなラブソングとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞
