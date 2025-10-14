きょうの為替市場はドル高が優勢となっているものの、ポンドは比較的しっかりと推移しており、ポンドドルは１．３３４０ドル近辺での取引となっている。一方、ポンドは対ユーロ、円では上昇し、ポンド円は２０３円台まで戻している。



今週は主要な英経済指標が発表になり、英中銀の利下げ観測とポンド相場の鍵になりそうだ。明日１４日に８月の英雇用統計が発表されるほか、１６日には８月の月次ＧＤＰが発表される。予想では両指標とも前回並みが見込まれている状況。



アナリストは、それらは英中銀の利下げ観測、ひいてはポンド相場に影響を与える可能性があると述べている。利下げ期待は依然として、慎重な利下げと様子見の間での微妙な均衡点にあり、成長関連の指標がより明確に減速を示さない限り、英中銀が積極利下げに傾く可能性は低いと分析している。



GBP/USD 1.3340 GBP/JPY 203.09 EUR/GBP 0.8679



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

