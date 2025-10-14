ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６３４ドル高 ナスダックは２．２％の大幅高
NY株式13日（NY時間14:26）（日本時間03:26）
ダウ平均 46114.55（+634.95 +1.40%）
ナスダック 22705.91（+501.48 +2.26%）
CME日経平均先物 47135（大証終比：-485 -1.03%）
欧州株式13日終値
英FT100 9442.87（+15.40 +0.16%）
独DAX 24387.93（+146.47 +0.60%）
仏CAC40 7934.26（+16.26 +0.21%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.636（-0.008）
英 国 4.658（-0.017）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.292（-0.072）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.57（+0.67 +1.14%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4123.50（+123.10 +3.08%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115366.75（+342.45 +0.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1756万3434（+52135 +0.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
