コンバース × 可哀想に！の第2弾　おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむの描き下ろしデザインで登場

「コンバース（CONVERSE）」が、「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」を手掛けるクリエイター 可哀想に！とのコラボレーションアイテム第2弾を10月17日に発売する。公式オンラインストアや一部の取り扱い店舗で販売する。

【画像をもっと見る】

コラボ第2弾では「オールスター」のハイカットモデルをベースに、描き下ろしイラストをあしらった2種のモデルを発売。「ALL STAR KM HI / KAWAISOUNI！」（1万3200円）はオールスターに“埋もれた”おぱんちゅうさぎのイラストをプリントし、左右の足で顔とおしりが見えるユーモアあふれるデザインに仕上げた。

「ALL STAR PLTS OG HI / KAWAISOUNI！」（1万4300円）は、デニム素材をアッパーに採用し、イラストを刺繍で表現。アンクルパッチやタンのラベルにもキャラクターをあしらい、左右で異なるデザインが楽しめる。

いずれもピンクのスペアシューレースが付属。キャラクターとオールスターが組み合わさった描きおろしのイラストが入ったオリジナルカートンで提供する。

■コンバース：公式サイト