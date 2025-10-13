ノワール ケイ ニノミヤとジミーチュウがコラボ、シューズやハーネスが登場

「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」が「ジミーチュウ（JIMMY CHOO）」とコラボレーションし、シューズ4種とハーネス3種、バッグ1種を発表した。

コラボレーションはノワール ケイ ニノミヤ2026年春夏コレクションのショーで発表。「Pure and playful」と題されたショーでは、希望、喜びのシンボルとして「星」をキーモチーフに採用。幾何学のパーツを組み合わせ、立体的な星を繋ぎ合わせたトップスに、チュールやフリルスカートを組み合わせたほか、カットアウトの手法やラインストーン、レザーやセーフティピンなどさまざまなアプローチで星を成形し、輝きや煌めき、儚さといった星の持つイメージを内包した幻想的なコレクションを構成した。

足元を飾ったのはジミーチュウのコラボシューズで、ブランドのアイコニックなスタースタッズを散らばらせたシューズ2種と、ラインストーンが施されヒール部分が透明なシューズ、踵部分は厚底ロファーでジミーチュウのドロップヒールが施されたハイブリッドなシューズの4種が登場。

スタースタッズやラインストーンがデザインされたノワール ケイ ニノミヤのアイコンでもあるハーネスも3種登場し、同じくスタースタッズがあしらわれたバッグ1種も製品化される。

価格は未定で、両ブランドの直営店、ドーバー ストリートマーケット ギンザでの展開を予定。発売は来年2月ごろを予定している。