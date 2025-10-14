Mrs. GREEN APPLEが、10月13日に放送された『LIFE! マーベラスSP』（NHK総合）に出演。放送終了後まもなく、メンバーの若井滉斗が自身のインスタグラムを更新した。

■ミセスはショートコント3本に出演

『LIFE! マーベラスSP』は、NHKのコント番組『LIFE!』の72分拡大版。この日の放送では、マーベラスなゲストとして、俳優の河合優実、同じく天海祐希、そしてMrs. GREEN APPLEの3組が出演、内村光良らレギュラー出演者とともに様々なコントに挑戦した。

Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴の圧巻のハイトーン＆歌唱力が生かされたコント「はじまりが高過ぎる」、メンバー3人がキレキレのダンス（パラパラ）を披露するコント「リフレッシュ」、そして、LIFE!メンバーとの絶妙なかけ合いが見どころのコント「グローバル」という、オフィスが舞台のショートコント3本に出演。さらにメンバーの能力や特技にスポットが当てられる、大盛り上がりのトークコーナーも必見だ。

■若井滉斗「緊張しすぎて、収録当日右目にものもらいができてしまいました」

若井滉斗は、自身のインスタで「OFFICE LIFE APPLEの若井です」と、コントに登場する会社の社名込みで挨拶。

そして「人生初のコント。緊張しましたが楽しかったです。緊張しすぎて、収録当日右目にものもらいができてしまいました。これもまた、マーベラスですね」とのコメントとともに、コント衣装のサラリーマン姿のカットを3点投稿。

ハッシュタグの「#仕事ができそうでできない人」「#丁寧な暮らしに憧れているけどできない人」「#タイピングだけ早い人」と併せて楽しめば、各写真の味わい深さも格別だ。

大森元貴、藤澤涼架と違い、ほぼ演技未経験という若井滉斗だが、コメント欄には「演技上手！」「若井さん演技イケてたよ」「初めてとは思えない！」と、人生初とは思えないほど上手い若井のコント演技を讃えるコメントが続々。さらにトークコーナーで披露される“腹話術”の上手さにびっくりしたという声も多数寄せられている。