米スポーツ専門局の「ＥＳＰＮ」（電子版）は１３日、同日から行われるドジャースとブルワーズのナ・リーグ優勝決定シリーズが、２７年シーズンの開催を左右させる可能性もあるという記事を公開した。

ＥＳＰＮの敏腕記者として知られるジェフ・パッサン記者が執筆した同記事。チームの総年俸が約３億５０００万ドル（約５３０億円）で３０球団トップのドジャースと、３分の１程度の１億２２００万ドル（約１８５億円）で２２位のブルワーズの“格差対決”は、来季終了後に失効する労使協定後に大きな影響を及ぼしそうだとした。

北米４大スポーツではＮＢＡ、ＮＦＬ、ＮＨＬがチームの総年俸の上限を定めるサラリーキャップ制を導入しているが、ＭＬＢでは各球団のオーナー側が長年導入を訴えているものの、贅沢税を支払うというシステムにとどまっている。

２６年終了後には再びオーナー側と選手会側がサラリーキャップなどについて対立するとみられ、最悪の場合はロックアウトで２７年シーズンの開催が危ぶまれるという報道も増えている。

今季のナ・リーグ優勝決定シリーズでは、金満球団のドジャースが勝った場合には、「金こそが正義」という論理が形になることもあり、オーナー側にとってみれば、「高い金をかければ強くなる。戦力均衡のためにサラリーキャップを」と主張できる。一方でＦＡで獲得した選手がロスターに１人（キンタナ）しかいないブルワーズが勝てば、「金がなくても育成やトレード、球団運営などで強いチームは作ることができる」と選手会側がオーナー側に訴えることが可能になる。

ＥＳＰＮでは「このナ・リーグ優勝決定シリーズは単なる試合以上の意味を持つ戦いになる。その影響は未来に及ぶかもしれない」と記した。