ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）から始まるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで第４戦に先発登板することが決定的となった。ロバーツ監督がシリーズ開幕前日の１２日、記者会見で第１戦・スネル、第２戦・山本の登板を発表。大谷の投手起用は「１試合」と明言した。

予想を覆す発表だった。第１戦を翌日に控え、敵地で行われた記者会見。ロバーツ監督は第１、２戦の先発を「ブレイク（スネル）の後、ヤマ（山本由伸）が第２戦に投げる」と明かした。

当初は、フィリーズとの地区シリーズ第１戦に先発し６回３失点で勝利投手になった大谷が今シリーズの第１、２戦のいずれかに先発すると見られていた。指揮官は大谷を外した理由を「２人（スネルと山本）は通常の登板間隔で投げられるから」と説明。「重要なのは７回戦制で２回登板できる先発４人をそろえることだ」と続けた。

大谷は６月にマウンド復帰し、投打同時出場を継続しているが、疲労回復のため、常に中６日以上の登板間隔を必要としている。しかし、短期決戦のポストシーズンでは先発は中５日以下の調整が必須。第１戦に先発したスネルは中４日で第５戦に、第２戦先発の山本は中５日で第６戦に登板することが可能となる。

ロバーツ監督は「翔平の登板日は決まってないが、このシリーズで１試合に先発する」と明言。前シリーズの流れから第３、７戦にグラスノーの起用が濃厚。「第４戦・大谷」決定的となった。

第４戦はシリーズ折り返し地点であり、大きな意味を持つ。３連勝で迎えれば、２年連続ワールドシリーズ進出がかかった試合になり、３連敗ならば背水の陣でマウンドに立つことになる。

地区シリーズでは打率・０５６（１８打数１安打）と苦しんだ。登板の疲労が打撃に影響しているとも考えられるが、指揮官は「無関係だ」と一蹴。「今シリーズではこれまでと異なる結果を期待している」と奮起を促した。