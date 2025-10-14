『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』（カンテレ・フジテレビ系）第1話が10月13日に放送された。

祖母の家に行ったことがある。生まれ故郷の冬は雪に閉ざされるその場所で、祖母はたった一人で生活していた。私は当時大学生で、駆けつけたときには祖母は息をしていなかった。祖母の遺体は近隣の集会所に安置された。手狭な自宅には祖母の生活の痕跡が残されていて、冷蔵庫には食べかけの惣菜や飲みかけの炭酸飲料があった。

『終幕のロンド』は遺品整理人が主人公のドラマだ。鳥飼樹（草磲剛）は5年前に妻の春菜（中島亜梨沙）を亡くし、シングルファーザーとして長男の陸（永瀬矢紘）を育てている。樹は、磯部豊春（中村雅俊）が社長を務める「Heaven’s messenger」に勤務し、故人の遺品を整理して遺族に届けていた。

草磲剛のカンテレ制作ドラマでの主演10作目で、『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』（NHK総合）の脚本家・高橋美幸との再タッグとなる今作は、生と死を静かに問いかける。

死は突然訪れる。あらかじめ死期を悟り、余命を告げられていても、命が絶える瞬間はその人自身にもわからない。病死、自然死、事件や事故、災害による不慮の死。遺族にとってはなおのこと、何の前ぶれもなくやってくる場合がほとんどだ。一方的に、強制的にもたらされる死。遺族は去り行くものの影の中に取り残される。

遺品整理を通して生前の故人と出会うこと。今作は、遺品整理を生と死の両面から見つめる。第1話で、御厨真琴（中村ゆり）の母こはる（風吹ジュン）が生前整理を依頼する場面がある。こはるはおそらく余命3カ月で、自身の死を予期している。これに対して、吉村界人演じる青年が、亡くなった母親の自宅を整理してほしいと頼むのは遺品整理だ。生きているか、亡くなった後かの違いはあるが、そこに託された思いは同じだ。

「昨日まで自分を待ってくれていた人が、明日も待ってくれているとは限りませんから」

劇中で、樹が語る言葉だ。遺品整理によって遺族は故人の思いを知ることになるが、その中には、生前に知っておけばというものもある。そのことは、後悔として残された者の心に刻まれる。妻が残したレシピを目にした樹の胸に、様々な思いが去来したことは想像にかたくない。その思いがどんなものであっても、言葉を交わす相手はこの世界にいないのだ。

では、残された側は一方的に後悔を抱いたまま行きていくかというと、そうとは限らない。樹は陸を育てながら、天国の妻に教えてもらった料理を作って食べさせる。心の中で、樹は妻と対話している。母に捨てられたと思っていた青年は、母が息子と再会することを心待ちにしていたと知って涙を流す。思いを知ることは、無駄にはならないと知らせている。

『終幕のロンド』には、遺品整理会社「Heaven's Messenger」と別に、大企業・御厨ホールディングスを経営する御厨家のパートが差し挟まれる。こちらは、真琴と夫の利人（要潤）を中心に、冷えきった夫婦仲と名家の跡取りとしてのプレッシャー、会社内部の闇を隠ぺいする企業サスペンスの雰囲気が濃厚で、カンテレが得意とする愛憎劇が展開されそうだ。磯部社長の自殺した息子の文哉（結賀翔）と御厨ホールディングスに接点があることも示唆されている。

誰もが身近な人との別れを経験する。それが人生なのだけれど、一つ言えることは、大切な人を亡くした経験のある人は、その分、人に優しくなれるということだ。真琴と向き合った樹が思わず涙してしまったのは、亡き妻を思い出したからだけではないだろう。いずれ来る別れを前にして、二度と戻らないこの瞬間をいつくしんでほしい。そんな祈りにも似た願いを感じたのは筆者だけではないはずだ。

（文＝石河コウヘイ）