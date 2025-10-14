パドレスは１３日（日本時間１４日）、マイク・シルト監督（５７）が電撃辞任したことを発表した。

１８年途中から２１年にカージナルスで指揮を執ったシルト監督は、２２年からパドレスのコーチを務め、２４年にパドレスの監督に就任。昨季は９３勝、今季は９０勝を挙げて２年連続でポストシーズンに進出。昨季は地区シリーズでドジャースに２勝３敗で敗れ、今季もカブスにワイルドカードシリーズで１勝２敗で敗れた。パドレスの球団史で２年連続９０勝は初めてで、新監督が２年連続でポストシーズンに導くのも初めてだった。２４年終了後には２年契約をさらに２年延長し、２７年までの契約を結んでいたが、２年を残しての電撃辞任となった。

だが、同地区のドジャースの高い壁は越えられずに地区優勝には２年連続２位で届かず、ポストシーズンでも最後の最後で勝ちきれずに、球団史上初のワールドシリーズ制覇には届かなかった。

日本人選手ではダルビッシュ有投手（３９）と松井裕樹投手（２９）が在籍。ダルビッシュはシルト監督の初陣だった２４年の開幕戦で先発投手を託されるなど、２年間で１２勝。今季は出遅れたが、今季最終戦となったワイルドカードシリーズ第３戦の敵地・カブス戦でも先発のマウンドに上がった。昨季メジャーへ飛び込んだ松井は２年で１２５試合に登板。貴重なリリーバーとしてブルペンを支えた。

パドレスのプレラーＧＭは「私たちは、マイク（シルト）の素晴らしいキャリアをたたえ、（コーチ時代を含めた）４年間パドレス、サンディエゴに貢献してくれたことを感謝します。監督では２年連続で９０勝以上とポストシーズン進出。彼の献身とパッションは、チームに大きな影響を残してくれた。私たちは彼の今後のキャリアの成功も願っている。パドレスの新監督選考は始まり、２６年シーズンのワールドシリーズチャンピオンを目指します」と球団を通じてコメントした。