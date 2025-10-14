ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５８７ドル高 ナスダックも２％の大幅高
NY株式13日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均 46066.67（+587.07 +1.29%）
ナスダック 22655.75（+451.32 +2.03%）
CME日経平均先物 47065（大証終比：-555 -1.18%）
欧州株式13日GMT16:12
英FT100 9442.87（+15.40 +0.16%）
独DAX 24387.93（+146.47 +0.60%）
仏CAC40 7934.26（+16.26 +0.21%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.636（-0.008）
英 国 4.658（-0.017）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.292（-0.072）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.59（+0.69 +1.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4127.50（+127.10 +3.18%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115136.88（+112.58 +0.10%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1752万4985（+17136 +0.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
