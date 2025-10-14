NY株式13日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均　　　46066.67（+587.07　+1.29%）
ナスダック　　　22655.75（+451.32　+2.03%）
CME日経平均先物　47065（大証終比：-555　-1.18%）

欧州株式13日GMT16:12
英FT100　 9442.87（+15.40　+0.16%）
独DAX　 24387.93（+146.47　+0.60%）
仏CAC40　 7934.26（+16.26　+0.21%）

米国債利回り
　　休み

各国10年債
ドイツ　　2.636（-0.008）
英　国　　4.658（-0.017）
カナダ　　3.169（-0.034）
豪　州　　4.292（-0.072）
日　本　　1.680（-0.010）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.59（+0.69　+1.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4127.50（+127.10　+3.18%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115136.88（+112.58　+0.10%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1752万4985（+17136　+0.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ