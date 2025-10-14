１０月１３日の佐賀競馬４Ｒ・長谷川蓮騎手監修「てげ！ぶっかけうどん」賞Ｃ２−１４組（ダート１３００メートル）で、馬単１１７万９６３０円の超高配当が飛び出した（１３２通りで１０５番人気）。３連複４８万７３９０円は、佐賀競馬の３連複最高配当記録を更新した。

１２頭立てで１着は１０番人気、単勝２万４９００円のフライングモンキー（牡４歳、佐賀・大島静夫厩舎、父イスラボニータ）だった。名古屋競馬在籍時は７戦連続で６着以下、うち２ケタ着順は５回だったが、佐賀に移籍初戦で鮮やかな変わり身。外から力強い脚で差し切った。

２着は８番人気のビヨンドザタイム（牡６歳、佐賀・矢野久美厩舎、父ダイワメジャー）。こちらはＪＲＡから移籍６戦目で初めての連対で、３着には５番人気のアルジャヒリ（牡４歳、佐賀・浜田一夫厩舎、父アルアイン）が続いた。

他の配当は複勝７が３１００円、複勝１が２５４０円、複勝３が４７０円。

枠連１‐６が７万８７１０円。

馬連１‐７が２３万３７２０円。

ワイド１‐７が３万６０２０円、３‐７が１万２５００円、１‐３が７７００円。

３連単７→１→３が２２０万８２１０円。

なお、さがけいば（佐賀競馬場）は公式Ｘで、「てげ凄い配当でした‼。」とポスト。

佐賀競馬の３連複最高配当記録を更新した４８万７３９０円について、７万３９５０票のうち的中は１１票（２２０組のうち１５３番人気）。これまでの３連複最高配当記録は２０１９年３月３１日、佐賀１０Ｒの３７万４４７０円だったとしている。