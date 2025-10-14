Biople池袋サンシャインシティ店オープン♡数量限定キットも

Biopleが池袋サンシャインシティにブランド30店舗目をオープン♡オープニングを記念して、数量限定のシートマスクキット（税込5,800円）とインナーケア・フードキット（税込3,240円）が登場。人気ブランドのアイテムをまとめて試せるチャンスです♪さらに、10月17日(金)～19日(日)は店内商品10%OFFやオープニング特典も実施されます。

数量限定♡シートマスクキットで美肌ケア



Biople シートマスクキット

【Biople シートマスクキット 5,800円（税込）】には、VT・Mitea ORGANIC・EAUf・mirari・Bio-Normalizer・F ORGANICSの人気シートマスク6点と、Biopleオリジナルトートバッグ（PNK）がセットに。

自宅で手軽にお肌の集中ケアが叶う嬉しいキットです♡数量限定のため、お早めにチェックして。

ジョンマスターオーガニック ホリデー限定♡パープルフラワー香る髪へ

インナーケア・フードキットで体の中からキレイに



Biople インナーケア・フードキット

【Biople インナーケア・フードキット 3,240円（税込）】も豪華な内容です。

まず、だいじょうぶなもの百年はちみつのど飴、ジェネラスの有機クッキー、ブラウンシュガーファースト薬膳おやつ、ゴールデンステートオーガニックのシーソルトなど。

Biopleセレクトの12種類のインナーケア・フードアイテムを一気に試せるお得なセットになっています。Bioトートバッグ（GRN）付きでお持ち帰りも便利です。

オープニングキャンペーンも見逃せない♡



池袋サンシャインシティ店のオープンは2025年10月17日(金)♡10月17日(金)～19日(日)は店内商品10%OFFやオープニングキット購入特典も実施。

税抜5,000円以上でMitea ORGANIC現品、税抜10,000円以上でF ORGANICSミニボトルセットをプレゼント♪さらにMA CARD会員はポイント5倍♡

数量限定キットで美容とインナーケアをまとめて楽しめるチャンスです。