オズワルド伊藤、蛙亭イワクラと「最近まで大ゲンカ。家のもの全部持っていかれて」

お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（36歳）が、10月11日に放送されたバラエティ番組「たくなる」（TVQ九州放送）に出演。恋人の蛙亭・イワクラ（35歳）と「最近まで大ゲンカしてた」と語った。



番組には今回、年にゲストで登場するオズワルドが、通算3回目の登場。福岡の“絶品グルメツアー”に出る。



その道中、立ち寄ったから揚げ店で、店員さんに「彼女さん（イワクラ）とだいたい同年代くらいなんですけど、結婚とかは…？」と聞かれた伊藤は「なんでお前に言わなきゃいけないんだ！」とツッコミ。



そして「最近まで大ゲンカしてたんで。家のもの全部持っていかれて。シャワーヘッドまで持っていかれた」と話したが、「時期とかはまだ決めてない。でも（結婚は）するつもりではいますよ、そりゃ」と語った。