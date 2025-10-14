プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「卵料理がメインに！明石焼き風卵焼き マンネリ打破 by森岡 恵さん」 「野菜たっぷり！ごま油香るそうめんのチャプチェ風 by 森岡 恵さん」 「トマトの甘酒サラダ」 の全3品。
簡単に出来上がるメインの卵焼きに簡単に仕上がる2品の副菜、お酒に合う献立です。

【主菜】卵料理がメインに！明石焼き風卵焼き マンネリ打破 by森岡 恵さん


調理時間：20分
カロリー：253Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ゆでタコ足  1~1.5本 ＜卵液＞
  溶き卵  3個分
  だし汁  大さじ3
  小麦粉  大さじ3
  塩  小さじ1/4
サラダ油  小さじ2
＜つけ汁＞
  だし汁  300ml
  しょうゆ  小さじ1
  塩  小さじ1/3
ミツバ  適量

【下準備】

ゆでタコ足は薄い削ぎ切りにする。ボウルで＜卵液＞の材料のだし汁、小麦粉を混ぜ合わせる。さらにその他の材料を加えて混ぜ合わせる。

鍋に＜つけ汁＞の材料を入れて弱火で熱し、器に注ぐ。ミツバは根を切り落とし、幅1cmに切り、＜つけ汁＞に加える。

【作り方】

1. フライパンに半量のサラダ油を弱めの中火で熱し、半量の＜卵液＞を流し入れて全体に広げる。

2. 半熟状になったらゆでタコをのせてなじんだらひっくり返し、全体に火を通す。

3. 同様にもう1つ作る。食べやすい大きさに切って器に盛り、＜つけ汁＞を添える。

【副菜】野菜たっぷり！ごま油香るそうめんのチャプチェ風 by 森岡 恵さん
いつものそうめんに飽きたら焼肉のタレを使って簡単アレンジ！たくさんの野菜と牛肉でしっかり栄養もとれます。

調理時間：25分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

牛肉  (こま切れ)60g
＜下味＞
  酒  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
  片栗粉  小さじ1/2
素麺  2束(100g)
ニンジン  5cm
玉ネギ  1/6個
ニラ  1/4束
＜タレ＞
  しょうゆ  小さじ1/2
  焼き肉のタレ  大さじ1
  オイスターソース  小さじ1/2
ゴマ油  小さじ2
すり白ゴマ  小さじ1

【下準備】

牛肉は＜下味＞の材料をもみ込み、しばらく置く。

ニンジンは皮をむいて細切りにする。玉ネギは幅5mmのくし切りにする。 ニラは長さ4cmに切る。

【作り方】

1. 素麺は袋の指示通りにゆでて流水でもみ洗いし、氷水に放ってザルに上げ、しっかり水気をきる。

2. フライパンにゴマ油を中火で熱し、＜下味＞ごと牛肉を炒める。色が変わったら、ニンジン、玉ネギを加えて炒め合わせる。

3. 玉ネギがしんなりしたら、ニラ、素麺を加えて炒め＜タレ＞の材料を加え、サッと炒め合わせる。器に盛り、すり白ゴマを振る。

【副菜】トマトの甘酒サラダ
栄養満点のドレッシングです。冷やしたらより美味しいサラダです。

調理時間：15分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

トマト  2個
＜甘酒ドレッシング＞
  甘酒  大さじ1
  ハチミツ  小さじ1/2
  白ワインビネガー  小さじ1
  オリーブ油  小さじ1/2
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

トマトはヘタをくり抜いて熱湯に入れ、皮が破れたらすぐに冷水に取る。皮をむいて水気を拭き取り、ひとくち大に切る。

【作り方】

1. ボウルで＜甘酒ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、トマトを加えて和える。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

