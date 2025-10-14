【今日の献立】2025年10月14日(火)「卵料理がメインに！明石焼き風卵焼き マンネリ打破 by森岡 恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「卵料理がメインに！明石焼き風卵焼き マンネリ打破 by森岡 恵さん」 「野菜たっぷり！ごま油香るそうめんのチャプチェ風 by 森岡 恵さん」 「トマトの甘酒サラダ」 の全3品。
簡単に出来上がるメインの卵焼きに簡単に仕上がる2品の副菜、お酒に合う献立です。
【主菜】卵料理がメインに！明石焼き風卵焼き マンネリ打破 by森岡 恵さん
調理時間：20分
カロリー：253Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
溶き卵 3個分
だし汁 大さじ3
小麦粉 大さじ3
塩 小さじ1/4
サラダ油 小さじ2
＜つけ汁＞
だし汁 300ml
しょうゆ 小さじ1
塩 小さじ1/3
ミツバ 適量
鍋に＜つけ汁＞の材料を入れて弱火で熱し、器に注ぐ。ミツバは根を切り落とし、幅1cmに切り、＜つけ汁＞に加える。
2. 半熟状になったらゆでタコをのせてなじんだらひっくり返し、全体に火を通す。
3. 同様にもう1つ作る。食べやすい大きさに切って器に盛り、＜つけ汁＞を添える。
【副菜】野菜たっぷり！ごま油香るそうめんのチャプチェ風 by 森岡 恵さん
いつものそうめんに飽きたら焼肉のタレを使って簡単アレンジ！たくさんの野菜と牛肉でしっかり栄養もとれます。
調理時間：25分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
＜下味＞
酒 小さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
片栗粉 小さじ1/2
素麺 2束(100g)
ニンジン 5cm
玉ネギ 1/6個
ニラ 1/4束
＜タレ＞
しょうゆ 小さじ1/2
焼き肉のタレ 大さじ1
オイスターソース 小さじ1/2
ゴマ油 小さじ2
すり白ゴマ 小さじ1
ニンジンは皮をむいて細切りにする。玉ネギは幅5mmのくし切りにする。 ニラは長さ4cmに切る。
2. フライパンにゴマ油を中火で熱し、＜下味＞ごと牛肉を炒める。色が変わったら、ニンジン、玉ネギを加えて炒め合わせる。
3. 玉ネギがしんなりしたら、ニラ、素麺を加えて炒め＜タレ＞の材料を加え、サッと炒め合わせる。器に盛り、すり白ゴマを振る。
【副菜】トマトの甘酒サラダ
栄養満点のドレッシングです。冷やしたらより美味しいサラダです。
調理時間：15分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
＜甘酒ドレッシング＞
甘酒 大さじ1
ハチミツ 小さじ1/2
白ワインビネガー 小さじ1
オリーブ油 小さじ1/2
粗びき黒コショウ 少々
