【2025年10月14日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
●
今日は2025年10月14日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆☆願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。
金運：☆☆☆☆☆落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！
仕事運：☆☆☆☆☆期待していた以上に高く、多くの人から実力を認めてもらえそうです！まずは、自分のペースでできる仕事に取り組んで。それから、周りと足並みを揃える仕事に向き合うと、さらに大きな成果を挙げることができるでしょう。
健康運：☆体力アップやダイエットを今日始めたいなら、ひとりでできるものが良いでしょう。おうちで出来る方法を見つけることが健康運アップへの近道です。好きなときに好きなだけできる運動ならば日を追って効果が現れてくるでしょう。
ラッキーアイテム：折り畳み傘
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆☆信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。
恋愛運：☆☆☆普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。
金運：☆☆☆☆予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！
仕事運：☆☆☆好調な仕事運の日です。時間を有効に使うことができると、さらに〇。ひとりで15分間考えても結論が出ないなら、誰かに相談するのが近道。そのとき、人の意見を100%信じて聞いてみると、自分の考えとほどよく調和させられるはず。
健康運：☆☆☆☆ランニングシューズなど運動に関わるグッズを買うと吉。しかし、今日のあなたは自分のものさしで物事を判断しがちです。友人などを誘い、アドバイスをもらいながら購入すると更に良いでしょう。
ラッキーアイテム：判子
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。
恋愛運：☆☆☆言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。
金運：☆☆☆☆☆これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。
仕事運：☆☆☆将来、さらに活躍の場を広げるための可能性が広がりそうな仕事運！目上の人や権力がある人、知り合ったばかりの人とも、気楽に話してみて。また、独立や起業を考えているのなら、資金面についてより具体的な行動を起こすと〇。
健康運：☆☆☆☆今日は仕事や勉強などの長期的な計画を立ててみましょう。気力に溢れた1日になるので、細かいところまで集中して決めることができそうです。また、頭を使っても疲れにくく、タフな1日になりそうです。
ラッキーアイテム：ガイドブック
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆☆普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！
金運：☆☆☆☆☆買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。
仕事運：☆☆☆☆☆｢時間がかかるだろうな…｣と感じていたことも、今日はスピーディーにミスなく進めていける運気！苦手意識があって避けていた仕事、腰を据えて取り組まなければならない仕事に時間を使って。能力も意欲も評価されるでしょう！
健康運：☆新しい挑戦には向かない日。今日はやる気と体力が減少傾向にあります。神経を使ったり、緊張をするようなことは避けましょう。普段通りの仕事や家事に徹してください。新しいことに着手すると頭が追いつかず、ストレスが溜まってしまいそうです。
ラッキーアイテム：キッチンタイマー
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆今日は、思いがけないピンチを感じるかもしれません。でも、そこで悲観的にならなければ大丈夫。冷静に状況を整理する時間を作ってください。すると、今後の可能性や人間関係を広げる大きなチャンスを発見し、生かすことができます。
恋愛運：☆☆☆恋人が相手なら、思い切り甘いことを言ったり、大胆なボディタッチをしたりすると、魅力がグンとUPする日です！ただ、恋人未満の相手には、慎重に言葉を選んで会話をすること。出会いは、安心感のある人に注目してみて。
金運：☆☆☆☆一か八かでお金を使うと、思いがけない失敗をするかもしれません。一方、慎重になって一度深呼吸をすれば、何にどこまでお金を使うのが正解かを、冷静に判断できる日。特に投資に関しては、急がないように心がけるといいでしょう。
仕事運：☆☆☆☆いい気分で取り組むことができる仕事に、最初に手をつけるといい日。これまでにはない考えが浮かぶかもしれません。そのアイデアをほかの仕事にも生かすことができそう。また、できないことは、やんわりとNOを伝えるのがポイント。
健康運：☆☆☆☆やる気と体力に溢れ、気になっていた新しい事に手を出してみたくなるでしょう。しかし、何か新しいことを始めるときには一度立ち止まることを忘れないでください。金銭的・体力的に続かなければ意味がなくなってしまいます。
ラッキーアイテム：タオル
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆掃除、勉強、趣味、運動…。一番気が向くことに、今日はできるだけ多くの時間やエネルギーを使いましょう。そしてそのことに、ストイックに取り組んでみて。すると、自信が湧いたり今後のビジョンが明るくなったりするはずです。
恋愛運：☆誰とどこで何をしているのか、誰とどんな連絡を取っているのか、今日は恋の相手のプライベートがとても気になりそうな恋愛運。「知ってもプラスになることは1つもない」と割り切ってしまえば、気分は軽くなります。
金運：☆☆今後、お金との縁をさらに強くするための名案を思い付きそうな運気。今日の段階では｢これがベスト！｣と感じるでしょう。ただ、しばらく考えを熟成させるつもりでいて。すると、今日浮かんだ考えを最大限に生かすことができます。
仕事運：☆的確な仕事ができる日です。ただ、少し仕事が遅れたときや、うまくいかないときに｢自分で何とかしなきゃ｣と、思いすぎる可能性も。どんどん甘えていいのだと思っていてください。自分から協力できることもあると気づけるでしょう。
健康運：☆☆☆☆☆ストレスから解放され、健康運も上昇傾向。今日はなんでもやれそうな自信に溢れる日になるでしょう。時間がかかることや普段はできないことを今日のうちに済ませられるよう、1日のスケジュールを見直してみてください。
ラッキーアイテム：ポータブルスピーカー
ラッキーカラー：レモンイエロー
●
<7位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。
恋愛運：☆☆相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。
金運：☆☆☆☆基本的に金運は好調な日。ただ、｢何がベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。
仕事運：☆☆☆☆ミスもトラブルもなく仕事を進めていけそうな、嬉しい運気の日。気を緩めすぎないことが、この運気を生かすポイントです。特に、誰とどんな約束があるか、1日が始まる前に確認を。そして、どんな仕事も応用術でなく、基本を重視すると〇。
健康運：☆☆☆とても快調な1日を過ごせますが、ハードな活動をすると体調を崩してしまいそうです。飲み会程度ならば断るほどではありませんが、何軒も付き合えるほどの体力はなさそうです。調子に乗って最後まで付き合うと後悔をしてしまいそうです。
ラッキーアイテム：ボディソープ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆日頃から大切に思っている人に、今日は連絡をしてみて。一緒に過ごすことができるとベストです。話を聞いて「こう思うよね」などと相手の気持ちを代弁すると、絆がグッと深まるでしょう。あなた自身の心も穏やかになります。
恋愛運：☆☆☆喜びにも悲しみにも、向上心にも疲れにも、深く共感できる恋愛運の日です。あなたが相手の気持ちを理解することで愛が深まり、関係が前進するでしょう。「分かるよ」と寄り添うときは、相手の表情を真似しながら、そっとボディタッチを。
金運：☆☆｢もっと稼ごう｣という気持ちでお金に向き合うと、お金とのつながりがどんどん増えていきそうな運気の日です。ほんの小さなことでも、副業やアルバイトに目を向けてみて。大きな収入を生み出す入り口になる可能性大。
仕事運：☆☆☆☆☆｢こんなことができるようになりたい｣という理想が生まれる仕事運です。ただ、現実とのギャップに、少しショックを受ける可能性も。しかし、落ち込まなくても大丈夫。今後、大きく発展や成長するためスタートラインだと受け止めて。
健康運：☆ダイエットや体力アップの理想ばかりを夢見てしまい、いつもより無茶をしてしまいそう。今日は無理をせず、普段通りに過ごしてみてください。焦ってスタートしたことが続かず、自分を責めてしまう原因になるかもしれません。
ラッキーアイテム：オルゴール
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。その中で何を、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。
恋愛運：☆☆本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人との中で、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向き合うことができます。
金運：☆☆ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！
仕事運：☆仕事仲間に協力することもありそうな日。予想以上に時間やエネルギーを使うかもしれませんが、それでOK。とても喜ばれますし、結果的にはあなたの評判が上がったり、いざというときに助けてもらえたりします。共感を示すのがポイント。
健康運：☆☆☆精神的に疲れてしまう日。今日は特に疲れなどを感じず普段通り過ごせる1日ですが、様々な仕事やお願い事を安請け合いし、自分の時間がどんどん削られてしまいそうです。自分に適任でないことは断る勇気を持ちましょう。
ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ
ラッキーカラー：パープル
<10位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆普段は気が合う人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わり合います。
恋愛運：☆今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。
金運：☆☆親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！
仕事運：☆☆ずっと変わらなかった考えに、今日、変化が訪れるかも。仕事のやり方や公私のバランスなどについて、考え直すきっかけになる可能性もあります。人に話すよりも、自分の中で考えを巡らせておくほうが、発見が多いでしょう。
健康運：☆今日はダラダラとした1日を過ごしそうです。気分もふわふわと落ち着かず、「あとちょっとだけ」と思いながら行動に移せないことがありそうです。休憩時間をきっちりと管理し、いつもよりテキパキと過ごせるように努力しましょう。
ラッキーアイテム：トランプ
ラッキーカラー：ライラック
<11位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。
恋愛運：☆☆「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友達として仲良くなれそうです。
金運：☆☆☆基本的には、金銭面は問題ない運気です。誰かから何かをもらうなど、ちょっとした嬉しいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、誰かと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。
仕事運：☆☆☆☆｢あんなことをされた｣｢こんなことを言われた｣という嫌な記憶が、よみがえるかもしれない仕事運。ただそれは、もう忘れてしまっていいというサインだと受け止めて。｢まぁいいか｣と笑い飛ばせば、自分の成長を感じられるはずです。
健康運：☆☆苦手なタイプの人とのコミュニケーションが原因でイライラが積もりそうな1日。あなたの聞かれたくないプライベートな質問など、常識を疑いたくなることがあるかもしれません。自分から話題を切り替えて、丁寧に対応しましょう。
ラッキーアイテム：財布
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆自分の心身と真心を持って向き合うことができる日です。たとえ忙しくても、食事の時間をしっかりと確保すると、自分をいたわってさらに健康になることができそう。食事中はテレビやスマホなどを見ないことも、ポイントです。
恋愛運：☆☆☆仲の良い友達とおしゃべりをしたり、長く続けている趣味に没頭したりしていると、恋の出会いに近づく話が舞い込みそう。慌てず着実に話を進めてみて。恋の相手がいる場合は、一緒に楽しめる遊びが絆を深める味方です。
金運：☆｢こんなところに、こんないい物を売っているなんて！｣と、嬉しいびっくりがありそうな金運。センスや趣味が違う友達と買い物の話をすると、掘り出し物に近づけそう。また、気軽に買える値段の商品を探すことも、運気を生かすポイント。
仕事運：☆☆☆☆周りの仲間の能力を言葉に出して褒めることで、肩の力が抜ける日です。｢自分には自分のよさがある｣と思うこともできて、能力を発揮する仕事ができるでしょう。特に、努力してきたことについては、自信を持ってOK。
健康運：☆☆☆今日は自分の体力を過信しないようにしてください。あなたの思っている以上に、体に疲れが溜まっています。外出などをする際は、いつも以上に余裕をもったスケジュールを計画し、早めの帰宅を心がけましょう。
ラッキーアイテム：マスク
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
今日は2025年10月14日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆☆願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。
金運：☆☆☆☆☆落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！
仕事運：☆☆☆☆☆期待していた以上に高く、多くの人から実力を認めてもらえそうです！まずは、自分のペースでできる仕事に取り組んで。それから、周りと足並みを揃える仕事に向き合うと、さらに大きな成果を挙げることができるでしょう。
健康運：☆体力アップやダイエットを今日始めたいなら、ひとりでできるものが良いでしょう。おうちで出来る方法を見つけることが健康運アップへの近道です。好きなときに好きなだけできる運動ならば日を追って効果が現れてくるでしょう。
ラッキーアイテム：折り畳み傘
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆☆信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。
恋愛運：☆☆☆普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。
金運：☆☆☆☆予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！
仕事運：☆☆☆好調な仕事運の日です。時間を有効に使うことができると、さらに〇。ひとりで15分間考えても結論が出ないなら、誰かに相談するのが近道。そのとき、人の意見を100%信じて聞いてみると、自分の考えとほどよく調和させられるはず。
健康運：☆☆☆☆ランニングシューズなど運動に関わるグッズを買うと吉。しかし、今日のあなたは自分のものさしで物事を判断しがちです。友人などを誘い、アドバイスをもらいながら購入すると更に良いでしょう。
ラッキーアイテム：判子
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。
恋愛運：☆☆☆言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。
金運：☆☆☆☆☆これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。
仕事運：☆☆☆将来、さらに活躍の場を広げるための可能性が広がりそうな仕事運！目上の人や権力がある人、知り合ったばかりの人とも、気楽に話してみて。また、独立や起業を考えているのなら、資金面についてより具体的な行動を起こすと〇。
健康運：☆☆☆☆今日は仕事や勉強などの長期的な計画を立ててみましょう。気力に溢れた1日になるので、細かいところまで集中して決めることができそうです。また、頭を使っても疲れにくく、タフな1日になりそうです。
ラッキーアイテム：ガイドブック
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆☆普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！
金運：☆☆☆☆☆買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。
仕事運：☆☆☆☆☆｢時間がかかるだろうな…｣と感じていたことも、今日はスピーディーにミスなく進めていける運気！苦手意識があって避けていた仕事、腰を据えて取り組まなければならない仕事に時間を使って。能力も意欲も評価されるでしょう！
健康運：☆新しい挑戦には向かない日。今日はやる気と体力が減少傾向にあります。神経を使ったり、緊張をするようなことは避けましょう。普段通りの仕事や家事に徹してください。新しいことに着手すると頭が追いつかず、ストレスが溜まってしまいそうです。
ラッキーアイテム：キッチンタイマー
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆今日は、思いがけないピンチを感じるかもしれません。でも、そこで悲観的にならなければ大丈夫。冷静に状況を整理する時間を作ってください。すると、今後の可能性や人間関係を広げる大きなチャンスを発見し、生かすことができます。
恋愛運：☆☆☆恋人が相手なら、思い切り甘いことを言ったり、大胆なボディタッチをしたりすると、魅力がグンとUPする日です！ただ、恋人未満の相手には、慎重に言葉を選んで会話をすること。出会いは、安心感のある人に注目してみて。
金運：☆☆☆☆一か八かでお金を使うと、思いがけない失敗をするかもしれません。一方、慎重になって一度深呼吸をすれば、何にどこまでお金を使うのが正解かを、冷静に判断できる日。特に投資に関しては、急がないように心がけるといいでしょう。
仕事運：☆☆☆☆いい気分で取り組むことができる仕事に、最初に手をつけるといい日。これまでにはない考えが浮かぶかもしれません。そのアイデアをほかの仕事にも生かすことができそう。また、できないことは、やんわりとNOを伝えるのがポイント。
健康運：☆☆☆☆やる気と体力に溢れ、気になっていた新しい事に手を出してみたくなるでしょう。しかし、何か新しいことを始めるときには一度立ち止まることを忘れないでください。金銭的・体力的に続かなければ意味がなくなってしまいます。
ラッキーアイテム：タオル
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆掃除、勉強、趣味、運動…。一番気が向くことに、今日はできるだけ多くの時間やエネルギーを使いましょう。そしてそのことに、ストイックに取り組んでみて。すると、自信が湧いたり今後のビジョンが明るくなったりするはずです。
恋愛運：☆誰とどこで何をしているのか、誰とどんな連絡を取っているのか、今日は恋の相手のプライベートがとても気になりそうな恋愛運。「知ってもプラスになることは1つもない」と割り切ってしまえば、気分は軽くなります。
金運：☆☆今後、お金との縁をさらに強くするための名案を思い付きそうな運気。今日の段階では｢これがベスト！｣と感じるでしょう。ただ、しばらく考えを熟成させるつもりでいて。すると、今日浮かんだ考えを最大限に生かすことができます。
仕事運：☆的確な仕事ができる日です。ただ、少し仕事が遅れたときや、うまくいかないときに｢自分で何とかしなきゃ｣と、思いすぎる可能性も。どんどん甘えていいのだと思っていてください。自分から協力できることもあると気づけるでしょう。
健康運：☆☆☆☆☆ストレスから解放され、健康運も上昇傾向。今日はなんでもやれそうな自信に溢れる日になるでしょう。時間がかかることや普段はできないことを今日のうちに済ませられるよう、1日のスケジュールを見直してみてください。
ラッキーアイテム：ポータブルスピーカー
ラッキーカラー：レモンイエロー
●
<7位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。
恋愛運：☆☆相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。
金運：☆☆☆☆基本的に金運は好調な日。ただ、｢何がベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。
仕事運：☆☆☆☆ミスもトラブルもなく仕事を進めていけそうな、嬉しい運気の日。気を緩めすぎないことが、この運気を生かすポイントです。特に、誰とどんな約束があるか、1日が始まる前に確認を。そして、どんな仕事も応用術でなく、基本を重視すると〇。
健康運：☆☆☆とても快調な1日を過ごせますが、ハードな活動をすると体調を崩してしまいそうです。飲み会程度ならば断るほどではありませんが、何軒も付き合えるほどの体力はなさそうです。調子に乗って最後まで付き合うと後悔をしてしまいそうです。
ラッキーアイテム：ボディソープ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆日頃から大切に思っている人に、今日は連絡をしてみて。一緒に過ごすことができるとベストです。話を聞いて「こう思うよね」などと相手の気持ちを代弁すると、絆がグッと深まるでしょう。あなた自身の心も穏やかになります。
恋愛運：☆☆☆喜びにも悲しみにも、向上心にも疲れにも、深く共感できる恋愛運の日です。あなたが相手の気持ちを理解することで愛が深まり、関係が前進するでしょう。「分かるよ」と寄り添うときは、相手の表情を真似しながら、そっとボディタッチを。
金運：☆☆｢もっと稼ごう｣という気持ちでお金に向き合うと、お金とのつながりがどんどん増えていきそうな運気の日です。ほんの小さなことでも、副業やアルバイトに目を向けてみて。大きな収入を生み出す入り口になる可能性大。
仕事運：☆☆☆☆☆｢こんなことができるようになりたい｣という理想が生まれる仕事運です。ただ、現実とのギャップに、少しショックを受ける可能性も。しかし、落ち込まなくても大丈夫。今後、大きく発展や成長するためスタートラインだと受け止めて。
健康運：☆ダイエットや体力アップの理想ばかりを夢見てしまい、いつもより無茶をしてしまいそう。今日は無理をせず、普段通りに過ごしてみてください。焦ってスタートしたことが続かず、自分を責めてしまう原因になるかもしれません。
ラッキーアイテム：オルゴール
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。その中で何を、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。
恋愛運：☆☆本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人との中で、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向き合うことができます。
金運：☆☆ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！
仕事運：☆仕事仲間に協力することもありそうな日。予想以上に時間やエネルギーを使うかもしれませんが、それでOK。とても喜ばれますし、結果的にはあなたの評判が上がったり、いざというときに助けてもらえたりします。共感を示すのがポイント。
健康運：☆☆☆精神的に疲れてしまう日。今日は特に疲れなどを感じず普段通り過ごせる1日ですが、様々な仕事やお願い事を安請け合いし、自分の時間がどんどん削られてしまいそうです。自分に適任でないことは断る勇気を持ちましょう。
ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ
ラッキーカラー：パープル
<10位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆普段は気が合う人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わり合います。
恋愛運：☆今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。
金運：☆☆親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！
仕事運：☆☆ずっと変わらなかった考えに、今日、変化が訪れるかも。仕事のやり方や公私のバランスなどについて、考え直すきっかけになる可能性もあります。人に話すよりも、自分の中で考えを巡らせておくほうが、発見が多いでしょう。
健康運：☆今日はダラダラとした1日を過ごしそうです。気分もふわふわと落ち着かず、「あとちょっとだけ」と思いながら行動に移せないことがありそうです。休憩時間をきっちりと管理し、いつもよりテキパキと過ごせるように努力しましょう。
ラッキーアイテム：トランプ
ラッキーカラー：ライラック
<11位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。
恋愛運：☆☆「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友達として仲良くなれそうです。
金運：☆☆☆基本的には、金銭面は問題ない運気です。誰かから何かをもらうなど、ちょっとした嬉しいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、誰かと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。
仕事運：☆☆☆☆｢あんなことをされた｣｢こんなことを言われた｣という嫌な記憶が、よみがえるかもしれない仕事運。ただそれは、もう忘れてしまっていいというサインだと受け止めて。｢まぁいいか｣と笑い飛ばせば、自分の成長を感じられるはずです。
健康運：☆☆苦手なタイプの人とのコミュニケーションが原因でイライラが積もりそうな1日。あなたの聞かれたくないプライベートな質問など、常識を疑いたくなることがあるかもしれません。自分から話題を切り替えて、丁寧に対応しましょう。
ラッキーアイテム：財布
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆自分の心身と真心を持って向き合うことができる日です。たとえ忙しくても、食事の時間をしっかりと確保すると、自分をいたわってさらに健康になることができそう。食事中はテレビやスマホなどを見ないことも、ポイントです。
恋愛運：☆☆☆仲の良い友達とおしゃべりをしたり、長く続けている趣味に没頭したりしていると、恋の出会いに近づく話が舞い込みそう。慌てず着実に話を進めてみて。恋の相手がいる場合は、一緒に楽しめる遊びが絆を深める味方です。
金運：☆｢こんなところに、こんないい物を売っているなんて！｣と、嬉しいびっくりがありそうな金運。センスや趣味が違う友達と買い物の話をすると、掘り出し物に近づけそう。また、気軽に買える値段の商品を探すことも、運気を生かすポイント。
仕事運：☆☆☆☆周りの仲間の能力を言葉に出して褒めることで、肩の力が抜ける日です。｢自分には自分のよさがある｣と思うこともできて、能力を発揮する仕事ができるでしょう。特に、努力してきたことについては、自信を持ってOK。
健康運：☆☆☆今日は自分の体力を過信しないようにしてください。あなたの思っている以上に、体に疲れが溜まっています。外出などをする際は、いつも以上に余裕をもったスケジュールを計画し、早めの帰宅を心がけましょう。
ラッキーアイテム：マスク
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子