ヒルトン大阪のスイーツビュッフェで楽しむ♡華やかクリスマスデコレーション

ヒルトン大阪2F「Folk Kitchen（フォルク キッチン）」では、2025年11月6日（木）～12月25日（木）の期間限定で【スイーツビュッフェ～Decorate Your Christmas～】を開催します。百田利治シェフが手がける約20種類の華やかなスイーツや、季節の味覚を取り入れたセイヴォリーメニューが勢ぞろい♡特大スノードームのフォトスポットも登場し、心ときめくフェスティブなひとときを楽しめます♪

ヒルトン大阪「スイーツビュッフェ」で味わう贅沢クリスマス

約20種類のスイーツが並ぶ今回のビュッフェは、見た目も味も華やかさ満点。

フロマージュブランムースにピスタチオを合わせた「モンブラン・リースケーキ」や、キャラメルとブロンドチョコレートムースの濃厚な「ルージュ・クリスマス・ケーキ」など、シェフの感性が光る逸品が登場します。

さらに、年輪のように重なるチョコレートが魅力の「チョコレート・ノエル・スタンプ」や、メープル香る「クリスマス・ハウス」も必見です。

北海道発「ルタオ」から新作マドレーヌ♡香り豊かな「ロン ドゥミエル」が数量限定登場

心ときめくスイーツ♡華やかな装飾と限定メニュー

会場内にはフォトジェニックな特大スノードームが設置され、幻想的なクリスマス空間を演出。

スイーツだけでなく、カマンベールとスモークチキンのクレープや、さつまいものスープなど温かいセイヴォリーメニューも充実しています。

パスタやジャパニーズカレーなど人気メニューも登場し、大人も子どもも大満足。ヒルトン大阪ならではの華やかなひとときを堪能できます。

フェスティブ気分を満喫できる開催概要

開催期間は2025年11月6日（木）～12月25日（木）。時間は15:00～16:30（90分制）で、クリスマス期間中（12月20日～25日）は特別スケジュールに変更されます。

料金は月～金5,500円、土・日・祝6,500円、クリスマス期間中は6,800円。お子様（4歳～11歳）は半額で、平日は大人1名につきお子様1名無料（※クリスマス期間中を除く）。

ドリンク約10種付きで、コーヒーや紅茶、ホットチョコレートも楽しめます。

ヒルトン大阪で、心温まるクリスマスを♡

華やかなスイーツに囲まれながら、大切な人と過ごす特別な時間を楽しめる「スイーツビュッフェ～Decorate Your Christmas～」。

甘い香りと温かいおもてなしに包まれるフェスティブな空間で、2025年の締めくくりを彩ってみてはいかがでしょうか。笑顔あふれるクリスマスを、ヒルトン大阪で過ごしてみてください♪