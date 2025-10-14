ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３９０ドル高 ナスダックは１．５％の大幅高
NY株式13日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均 45870.58（+390.98 +0.86%）
ナスダック 22534.99（+330.56 +1.49%）
CME日経平均先物 46875（大証終比：-745 -1.59%）
欧州株式13日GMT15:07
英FT100 9440.58（+13.11 +0.14%）
独DAX 24341.63（+100.17 +0.41%）
仏CAC40 7915.35（-2.65 -0.03%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.632（-0.012）
英 国 4.664（-0.011）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.292（-0.072）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.72（+0.82 +1.39%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4120.40（+120.00 +3.00%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114205.00（-819.30 -0.71%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1740万0274（-124829 -0.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
