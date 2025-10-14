NY株式13日（NY時間11:07）（日本時間00:07）
ダウ平均　　　45870.58（+390.98　+0.86%）
ナスダック　　　22534.99（+330.56　+1.49%）
CME日経平均先物　46875（大証終比：-745　-1.59%）

欧州株式13日GMT15:07
英FT100　 9440.58（+13.11　+0.14%）
独DAX　 24341.63（+100.17　+0.41%）
仏CAC40　 7915.35（-2.65　-0.03%）

米国債利回り
　　休み

各国10年債
ドイツ　　2.632（-0.012）
英　国　　4.664（-0.011）
カナダ　　3.169（-0.034）
豪　州　　4.292（-0.072）
日　本　　1.680（-0.010）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.72（+0.82　+1.39%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4120.40（+120.00　+3.00%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114205.00（-819.30　-0.71%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1740万0274（-124829　-0.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ