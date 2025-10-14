木村拓哉が、自身のインスタグラムを更新。映画『TOKYOタクシー』の取材日であったことを報告した。

■「スタッフの皆さんありがとうございました！」

11月21日に公開を控える、山田洋次監督×倍賞千恵子×木村拓哉による映画『TOKYOタクシー』。

木村は、まず「今日の取材。スタッフの皆さんありがとうございました！ お疲れ様でした」とスタッフへのねぎらいの言葉からスタート。

さらに「倍賞さんとも会えて、色々な話しが出来ました！ 嬉しかった」と、倍賞千恵子も交えての取材だったことを報告した。

ちなみに木村は、9月20日にも『TOKYOタクシー』の取材についての投稿しているが、ここでも「倍賞さんとも久々に会えて、嬉しかったです！ ありがとうございました」と、倍賞千恵子について言及。唯一無二の俳優に対するリスペクトと、愛情の深さが伝わってくる。

写真は、撮影用の衣装スペースと思われる場所での一枚。ラフにセットされたヘアスタイルに、少しおどけたような表情も印象的だ。

鮮やかな紫の薄手のクルーネックトレーナーに、首元にちらりと白Tがのぞくリラックス感が漂うコーデは、全体の中の白の絶妙な配分が目を引く。