イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦を受け、人質全員が解放されました。現地から最新情報です。

解放された人質が運ばれてきた病院の前にいます。これまでのところ、停戦合意の第1段階は滞りなく進んでいるとみられます。

この病院前には50分ほど前、ヘリコプターにのった人質が到着しました。人質が車から降りてきた際に集まった人々に手を振ると大きな歓声があがりました。

人質が家族と面会した瞬間の映像も公開され、待ちわびた家族は涙を流しながら2年ぶりの再会を喜んでいました。

一方、イスラエル側も刑務所に収監していたパレスチナ人およそ2000人の釈放を開始しています。解放された人々をのせた大型バスはガザ地区などで大勢の住民に迎えられています。

人質の解放にあわせて、13日にイスラエルを訪れたトランプ大統領は議会で演説し、「戦争は終わった。ハマスも武装解除される」と語りました。トランプ大統領が主催するエジプトでの首脳会議で停戦の調印式や今後の和平にむけての議論が行われる見通しです。

――今後の和平にむけての見通しはどうでしょうか。

トランプ大統領がいうように、ハマスの武装解除がスムーズに進む保証はありません。

ハマスは、イスラエルが求める武装解除やガザ地区の今後の統治に関与しないことなどについて態度を明確にしていません。イスラエル軍もガザ地区に残り、半分以上を掌握した状態です。

和平の鍵となるハマスの武装解除などの協議がどうなるのか、そして、停戦が本当に続くのかは予断を許さない状況です。