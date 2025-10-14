【レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.】 10月14日 出荷開始 価格：29,800円

Wonderful Worksは、フィギュア「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」の出荷を10月14日に開始する。価格は29,800円。

本商品は、「初音ミク GTプロジェクト」2021年度専用キャラクター レーシングミク 2021Ver.のプライベートな私服姿をフィギュア化したもの。イラストレーターの森倉円氏が「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」として新たに描き下ろしたイラストをもとに立体化されている。

ふわりと風になびくツインテール、清楚な白いワンピースを存在感たっぷりに造形し、シンプルながらも華やかな仕上がりとなっている。特徴的なグラデーションのかかった髪の毛やイヤリング、ゴーグルにはクリア素材を使用し、森倉円氏の描く透明感を演出。コスチュームの入ったキャリーケースと大きなリボンのついたハットを足元に、ハイチェアに座ったバケーションスタイルのレーシングミクが楽しめる。全高は約240mm。専用台座が付属する。

【イメージ画像】

(C) 森倉円 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。