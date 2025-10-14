HKT48福井可憐＆石井彩音、ミニスカ制服で美脚スラリ 水着グラビア初挑戦
【モデルプレス＝2025/10/14】HKT48の福井可憐、石井彩音が、14日発売の「ヤングマガジン」（講談社）46号の巻末グラビアに登場。グラビアデビューを果たす。
【写真】HKT48メンバー、美脚際立つミニスカ姿
福岡を拠点に活動するHKT48のメンバー・石井彩音と福井可憐が同時グラビアデビュー。同年齢デュオ「＃あやれん」結成で、世間を賑わせる。
グラビアでは、制服姿で美しい脚を堂々披露。本誌では初水着デビューも果たす。
今号の表紙は豊田ルナ。巻中グラビアには中畑里捺が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
