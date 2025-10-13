鳴海唯、青髪の“メンヘラガール”でオーラ放つ 朝ドラ「あんぱん」からの激変ぶりに「別人級」「ブレイク筆頭株」と話題【シナントロープ／独占コメント】
【モデルプレス＝2025/10/13】俳優の水上恒司が主演を務めるテレビ東京系ドラマプレミア23「シナントロープ」（毎週月曜よる11時6分〜）の第2話が、13日に放送された。室田環奈役の鳴海唯に注目が集まっている。＜モデルプレス独占コメントあり＞
【写真】朝ドラ「あんぱん」琴子役女優、青髪ショートで雰囲気ガラリ
本作は、街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台に、 大学生の都成剣之介（水上）、バイトの同僚・水町ことみ（山田杏奈）ら8人の若者たちが織りなす青春群像ミステリーを描く。鳴海は、「シナントロープ」で働くエキセントリックなメンヘラガール・室田環奈を演じる。
2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」では女性記者・琴子を演じて注目を集めた鳴海。今作では青髪姿で雰囲気をガラリと変え、「あんぱん」とはまた異なる役柄で存在感を放っている。視聴者からは「琴子役の子だったの！？」「別人級」「環奈もハマってる」「青髪も似合うのすごい、可愛い」「鳴海唯ちゃん、ブレイク筆頭株だと思う」「いろんなところで見かける」など、「あんぱん」からの激変ぶりや環奈役の熱演で話題を呼んでいる。
今作で演じる環奈について、モデルプレスの独占取材に応じた鳴海は「今作は登場人物全員、モデルになっている鳥がいるんですが、環奈はベニコンゴウインコという鳥がイメージのキャラクターになっているので、赤や青などのカラフルな配色が衣装やヘアメイクに散りばめられています」と説明し、「奇抜な髪色の役を演じてみたいと思っていたので今回、念願が叶い、とても嬉しかったです」とコメント。「尊敬する同世代の皆様とご一緒できたことは私にとって新鮮であり、宝物のような時間になりました」と思いを明かしている。
また、併せて青髪姿のオフショットも到着。共演する影山優佳が撮影した写真も公開され、同世代のキャストが集まった撮影現場の和やかな雰囲気も感じられる。（modelpress編集部）
エキセントリックメンヘラガールこと室田環奈を演じました、鳴海唯です。今回、青髪のヴィジュアルも含め、私自身演じたことのない、新たな役柄を演じさせていただきました。今作は登場人物全員、モデルになっている鳥がいるんですが、環奈はベニコンゴウインコという鳥がイメージのキャラクターになっているので、赤や青などのカラフルな配色が衣装やヘアメイクに散りばめられています。黒髪の人物を演じることが多く、奇抜な髪色の役を演じてみたいと思っていたので今回、念願が叶い、とても嬉しかったです。
環奈はシナントロープのメンバーとは、とある理由で心の距離があり、孤独を抱え虚勢を張っている役どころだったので、テンポのいい会話劇の中でもそういった憂いを忘れずに演じることを心がけていました。そして今回初めて群像劇の作品に参加させていただき、尊敬する同世代の皆様とご一緒できたことは私にとって新鮮であり、宝物のような時間になりました。話が進むにつれ、更に物語は複雑に絡み合い、そして不穏になっていきますが、きっとこの8人の行く末に目が離せなくなる展開が待っていると思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいです。
