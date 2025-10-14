辻希美が、産後ケアホテルに行ったことを自身のInstagramにて報告している。

8月に第5子を出産した辻は、出産後の母親と新生児を対象とした専門的な宿泊施設の産後ケアホテルに宿泊。「めいめいちゃんネルのママと一緒に行って来たよ」「二泊三日と言う時間でしたが夜は数ヶ月ぶりに起きずに7時間寝れて本当に幸せでした」と綴り、第4子の幸空（こあ）、第5子の夢空（ゆめあ）とのゆったりとした時間を過ごしたことを明かした。

辻は「足湯も気持ちよくて ご飯も美味しくて」「身体も心もリフレッシュできました」「可愛い写真も撮れたよ たまらん」「ずっと行きたかった産後ケアホテル 本当にありがとうございました」「今日からまた夜中の戦い 頑張ります」と記しながら外の景色を眺めながら足湯に浸かる様子を公開している。

辻は自身のYouTubeチャンネルの撮影のために、少し早いハロウィンパーティを企画したことも話題に。その際の夢空の写真もあわせてアップしている。

（文=リアルサウンド編集部）