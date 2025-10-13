今夏の移籍市場では大金を市場に投じたリヴァプール。目玉は移籍金が1億ポンドを超えたアレクサンデル・イサクとフロリアン・ヴィルツの2人で、サポーターは彼らの活躍を心待ちにしている。



しかし、シーズンがスタートしてから2か月が経過した現時点では、期待外れなパフォーマンスに終始している。



イサクは6試合で1ゴール1アシスト、ヴィルツに至っては10試合で1アシストのみだ。





『Mirror』では高額な移籍金が支払われた選手には大きな期待が寄せられるが、プレミアリーグの選手はその期待に応えられていないと主張している。アレクサンデル・イサク 1億2500万ポンドフロリアン・ヴィルツ 1億1600万ポンドモイセス・カイセド 1億1500万ポンドエンソ・フェルナンデス 1億500万ポンドデクラン・ライス 1億500万ポンドジャック・グリーリッシュ 1億ポンドロメル・ルカク 9750万ポンドポール・ポグバ 8900万ポンドダルウィン・ヌネス 8500万ポンドアントニー 8200万ポンド上記のリストがプレミアでの移籍金ランキングとなるが、下位5名はすでに獲得されたクラブから移籍している。グリーリッシュのみレンタルでの放出となるが、シティでは構想外となっており、エヴァートンで好調を維持していることから完全移籍で買い取られる可能性が高い。3位から5位のカイセド、エンソ、ライスの3人は現在も獲得されたチームに所属しており、継続した出番を得ている。タイトルでいえば、チェルシーの2人はカンファレンスリーグとクラブW杯のみ、ライスはまだ大きなタイトルを手にすることができていないものの、失敗とはいえないだろう。どちらも存在感を示しており、このランキングでは成功といえる。そしてトップ2のイサクとヴィルツはスタートダッシュに失敗した形となる。ただ、まだシーズン序盤であり、これからの活躍に期待したい。