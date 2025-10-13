テレ東系で放送されているドラマプレミア23『シナントロープ』より、水上恒司と山田杏奈のインタビューコメントが公開された。

本作は、『オッドタクシー』の此元和津也が原作・脚本を務めオリジナルストーリーを書き下ろしたミステリードラマ。映画『もっと超越した所へ。』やドラマ『忘却のサチコ』（テレ東系）などの山岸聖太が監督を務める。

舞台となるのは、街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。そこで働く面々として、主人公のさえない大学生・都成剣之介を水上が演じるほか、都成がひそかに想いを寄せるヒロイン・水町ことみ役を山田杏奈、明るいお調子者・“キバタン”こと木場幹太役を坂東龍汰、地味で真面目なお嬢様・里見奈々役を影山優佳、心優しい漫画家志望の田丸哲也役を望月歩、エキセントリックなメンヘラガール・室田環那役を鳴海唯、静かで不気味な新人バイト・志沢匠役を萩原護、夢追うバンドマン・塚田竜馬役を高橋侃がそれぞれ演じる。さらに、謎の組織「バーミン」のメンバーに染谷将太、遠藤雄弥、アフロ、森田想が名を連ねる。

水上は「たとえば、一つのシーンの終わりの台詞と、次のシーンの最初の台詞が同じだったり、同音異義語になっていたりするのですが、そうした会話の洒落や仕掛けを成立させるためだけに物語が構成されていない。そうではなくてキャラクターをしっかり立たせる要素が『シナントロープ』の核になっている部分だと思います」と話す。

山田も「アニメ『オッドタクシー』にはまっていたので、今回お話をいただいたときは、一気に（脚本を）読み進めてしまいました。『オッドタクシー』はアニメで、今回はドラマですが、此元さんの作品は媒体を選ばないしっかりとした世界観があって、ある意味、私たちの役も物語を動かす一つの駒である……というのがすごく魅力的だなと思いました」と語った。

演じる中での発見について、水上は「今回の主人公は、とにかく無視されるんです。一人で何かブツブツ言ってる。でも、（現実世界も）そうだと思うんです。皆さんそれぞれが主人公で、皆さんの舞台では、僕は脇役として存在している。『シナントロープ』も『主人公の舞台が混ざり合っている世界』だと捉えているので、リアリティある物語を演じることができて楽しいですね」と語る。

また「これほどまでに“相手に台詞を投げかけなくてもいいんだ”という経験は初めてですし、それを（監督の）山岸さんが『いいですね』と笑いながらOKしてくれるのも新鮮です」と話し、「特に都成は主人公らしくない。そんな主人公像を新しくカテゴライズし、世の中に提示できるのでは、と思っています」と手応えを明かした。

キャラクターとの共通点について、山田は「水町は『したたか』という意味を含めた『気が強い』という趣旨の設定があるのですが、その点は嫌いじゃないし、逆にそういう人でいたいな、と思います」と語る。

これに対して水上は「それで言うと僕もしたたかですし、したたかさって必要なことだと思うんです。杏奈ちゃんはそれに加えて『健気さ』もある方。人との接し方もしっかりされているからこそ『したたか』だと表現できるんです」と称えた。

現場では、バーガーショップ「シナントロープ」での撮影が中心。水上は「ロケ地に初めて行ったとき、車から降りたら、店の裏にヤギがいて、何か食べていたんですよ」と笑いを交えて振り返る。山田も「“あの”黒い虫が5匹ぐらい出てきて、数分間撮影が止まることがありました」と語るなど、ユニークなエピソードが続出した。

最後に、水上は「いろいろなキャラクターが出てくる中で、その回しか出てこないキャラクターは、ほとんどいない。どこかで出てきたり、都成としか関わっていないように見えて、実は別の人とも関わっていたりします」と語り、「会話劇が中心となって展開していきますが、1、2話で出てくるキャラクターが意外と重要なので、心に留めて楽しんでいただけたら」と呼びかけた。

山田は「2話のカラオケのシーンがすごく楽しかったですね。私自身ができなかった“バイトメンバーと飲みに行く”をかなえてもらった気がして、すごく楽しかったです。ぜひご注目ください」と笑顔を見せた。

（文＝リアルサウンド編集部）