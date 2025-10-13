「プロレス・新日本」（１３日、両国国技館）

ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合が行われ、今夏のＧ１覇者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３０）が王者ザック・セイバーＪｒ．（３８）を撃破し、初挑戦で同タイトルを奪取した。執拗な右腕殺しに遭いながらも耐え続け、最後はリバースフランケンシュタイナーでマットに突き刺した後、ランニングしてのワガママ（ニーアタック）２連発で３０分超の死闘にピリオドを打った。

ＤＤＴ、米ＡＥＷとの３団体所属という“外敵”によるＧ１制覇に続く最高峰の至宝奪取にブーイングと声援が入り交じる中、竹下は「ザック、お前が守ったこのベルト、大事にするからな。俺がＩＷＧＰを取ったからには、日本のプロレス界もファンも『プロレスこそナンバーワンだ』と胸を張って言える、そういう世界、突き抜けていこうぜ」と高らかに宣言。バックステージでは「このベルトは本気でプロレス界の最高到達点と思ってる。でも、これがゴールだと思ってない。こっからまた、新しい山探しに行くから。ＩＷＧＰの重みは子供の頃から見て、よーわかってるから。せっかく俺が取ったからには、ＩＷＧＰの歴史の中にもないような規格外の闘いを見せていく。絶対にガッカリさせへんから。みんなで一緒に闘おう」と決意を込めた。

また、竹下がリング上で「俺がベルトを取って、はらわたが煮えくりかえってるのは新日本ファンだけじゃない。選手にもおるはずや。文句がある奴は俺の前に来い」と言うと、この日、右肘負傷から３カ月半ぶりにリングに復帰した後藤洋央紀（４６）が現れ、挑戦を表明した。虚をつかれた様子の新王者は「お前が来るとは夢にも思わなかったよ。おい、新日本の若い奴ら、こんなベテランレスラーに任せてええんか？」と苦言を呈しつつ、「たしかに去年のＧ１の貸しもあるからよ、お前とやってやる。でもな、俺はお前の革命とかに付き合わねえよ。世界の竹下は強えからな」と受託した。

団体最高峰のベルトを手にし、来年１月４日の東京ドームのメインを見据えつつ、「１回（同王座を）取ったぐらいで東京ドームの舞台にチャンピオンとして立とうなんて、そんなことは微塵も思わへん。後藤とはドームの前にやってやるから。楽しみにしてろよ」と予告した。