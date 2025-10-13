Lakaの新作「デビルリップ」で叶える♡1日中つやめく上品リップメイク

韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」から、待望の新作『デビルリップ』が登場♡ひと塗りで鮮やかに発色し、唇にぴたっと密着。ベタつかず軽やかなつけ心地で、上品なツヤ感が一日中続きます。2025年10月11日（土）よりLoft・PLAZAの一部店舗で先行販売を開始、Qoo10では10月27日（月）より販売スタート。全10色の洗練カラーが、あなたの魅力を引き立てます。

Laka デビルリップとは？鮮やか発色と密着ツヤが魅力

『デビルリップ』は、ひと塗りで唇にしっかり色づき、上品な光沢を演出する新作リップ。なめらかなテクスチャーがするりと広がり、ムラになりにくく美しい仕上がりをキープします。

ベタつかない快適なつけ心地ながら、ぷるんと立体的なツヤが続くのもポイント。ナチュラルなのに印象的な唇を演出できる、まさに“理想のツヤリップ”です。

ジルスチュアート ビューティ20周年！2016年の香りが復刻したコレクション

肌なじみの良い全10色♡シーンを選ばず楽しめる

ヌーディーやミュート系を中心に、どんなパーソナルカラーにもマッチする10色展開。派手すぎず、上品にツヤめくカラーラインナップが魅力です。

シーンを問わず使える絶妙なカラーで、毎日のメイクがもっと楽しくなりそう♪

展開カラー：

#801 Mur Mur（モルモル）／#802 Zest（ゼスト）／#803 Season（シーズン）／#804 Chilling（チリング）／#805 Marron（マロン）／#806 Brandy（ブレンディ）／#807 Rusty（ロスティ）／#808 Fuzz（ポズ）／#809 Burnt（バーント）／#810 Poetic（ポエティック）

全国で順次発売！注目の販売情報＆価格

『デビルリップ』は、2025年10月11日（土）よりLoft・PLAZAの一部店舗にて先行発売を開始。オンラインでは10月27日（月）からQoo10で購入可能です。

価格は各1,980円（税込）。ジェンダーを問わず使える上品なツヤリップとして、デイリーから特別な日まで幅広く活躍します。プレゼントにもぴったりのアイテムです♡

Laka デビルリップで、あなたの魅力を解き放って

「Laka デビルリップ」は、鮮やかな発色と上品なツヤで、唇そのものの魅力を引き立てる新定番リップ。

ひと塗りでムラなく色づき、つけた瞬間から心躍る仕上がりに。全10色の中から、自分らしいカラーを見つけてみてください。

秋冬のメイクに新たな彩りを添える“デビルリップ”で、あなたの毎日をもっと美しく輝かせましょう♡