日本vsブラジル 試合前日の森保一監督会見要旨
14日の国際親善試合でブラジル代表と対戦する日本代表の森保一監督が13日、試合会場の味の素スタジアムで公式会見を行った。
以下、森保一監督の会見要旨
「9月、10月と勝利をしていないので、ホームを戦うということで結果にこだわって、勝利を目指して戦うこと、そして勝利と成長を考えて、思い切ってチャレンジすることを考えて試合に挑みたい。ブラジルは世界トップトップのチームだということはもちろんわかっているし、リスペクトはしているが、我々も選手たちがヨーロッパ、世界の舞台で経験を積んでいる。ホームで戦うというところで、同じ目線で戦って、自分たちに何がいまできて、何がいま足りないかをチャレンジした上で試合を振り返って、また成長につなげることができればと思う」
―低く構えること、ミドルブロックを組むこと、ハイプレスに行くことという選択があるが、どのような戦い方をしたいか。
「まずはこれまで通り、明日ホームの味の素スタジアムで戦うことも含め、アグレッシブに戦う姿勢を感じてもらえるように選手たちにはゴールを目指す、ボールを奪うところから入ってもらいたい。そこからどういう戦いになるかは試合の流れもあるので、試合の流れに適した戦い方をしていかなければいけない。ハイブロック、ミドルブロック、ローブロック等々守備の部分はあるし、攻撃もボールをどう動かすかというビルドアップの部分からあるが、常にいい守備からいい攻撃につなげてゴールを目指していくことに積極的にチャレンジしてもらいたいし、守備ではまずはアグレッシブに入っていくところからボールを奪うこと、奪えなかった時にという局面も多々あると思うので、前向きにコンパクトブロックを作って、相手の嫌がる守備で攻撃に繋げるところをやっていきたい。闇雲にチャレンジということで戦いを挑んで行っても相手が強いところは当たり前に考えられることだと思う。意図してプレッシャーをかけるところをやっていかないといけない。そこは賢くチームで連係連動して戦えるようにしていかなければいけないと思う」
―4バックの相手にシステムのミスマッチが起き、苦労しているように思うが、どのような打開策を考えているか。
「4バックの相手に苦しんでいるということを感じているからこその質問かもしれないが、私自身は4バックに苦しんでいるとはあまり感じていない。むしろ幅を使って4バックの相手に上回れる戦術的な部分があると思っている。ただ力がある相手だからこそ厳しい戦いになっていると感じている。アジアでの戦いから9月、10月は世界的にも力のあるチームと対戦し、そう簡単にはアジアでの戦い、特に大勝しているアジアの戦いの印象が強いなか、そういう戦いにはならないという感覚でいる。パラグアイとの試合は固い守備から堅守速攻を徹底してやれる、試合の流れでボールを握るというところで、戦術的にも洗練され、技術もあって、状況の中で技術を発揮してきたことで厳しい戦いになったと感じている。守られた時にもっともっと攻撃のチャンスを増やすところ、ゴールを奪うところはできるように上げていかないといけないと感じている。ただ直近の試合も2点取れているので、複数得点というのはこのレベルになるとそう簡単ではないなか、特に最後に相手が守りを固めている中で1点を取れたというのは間違いなく選手が力をつけているということだと思う」
―先日、ブラジルが韓国に5-0で勝った試合をどう感じているか。またアンチェロッティ監督にどのような印象を持っているか。
「シンプルにブラジル強いなと思った。世界トップトップのクオリティーを持った選手の集団で、監督も世界トップトップの監督だと思う。シンプルに強いなという印象を受けた。内容的にも答えられるが、そこは韓国の戦い方を批評する立場にはないので、ブラジルは強いということでそこにリスペクトを持ちながら、同じ目線で挑んでいくことを明日の試合では挑んでいきたい」
―ディフェンスラインの成長という点では相手が降りてきた時に捕まえる際の強度、スタミナはいいものが見られていると思うが、彼らがどういうことができれば次のステップに進んだと感じられるか。
「シンプルに1対1で勝てるようになれば、マッチアップする相手に突破させない、ボールを奪うことが上がればさらに日本代表としてもレベルが上がると思う。選手たちは今も高いレベルにあると思うが、さらに人を捕まえて、個々の責任、マークする相手を止めるところをさらに力をつけてもらえればと思う。どこまでついていくかに関しては責任の上で言うと、どこまでもついていって勝てるくらい。ただ、単純にマンツーマンではないので、深追いする必要がないところは受け渡しでポジションのバランスをできるだけ取っていくところ。優先順位はまず責任を負ってマークする、勝つから、次に受け渡しでバランスのところを考えようとチームとしては考えている」
―ブルーノ・ギマランイスは日本が勝っていないということを聞かれた時、申し訳ないが、無敗記録は続けていきたいと話していた。アンチェロッティ監督は何事にも初めてがあると言っていた。違うベクトルのコメントが面白かったが、2分11敗の数字をどうにかしたい気持ちはあるか。
「おっしゃる通り、ブラジルに初勝利したい気持ちでいるし、(初勝利)できるだけの選手がいる。親善試合でも勝ちたいが、本番で勝てる力をつけたい。明日の試合では経験を重ね、力をつけられるように、勝利を目指しながらW杯で勝つために力をつけることができればと思う。また明日のスタジアムがどういう色になるかわからないが、黄色が多いようではなかなか勝てるようではないのかなと思う。明日勝つために戦うが、将来的に考えても日本人が日本を誇ってもらえるように、日本人の皆さんが対戦国にリスペクトをするが、ここは日本なんだということ、日本が勝つために共闘してくださる雰囲気が出てくると勝つ確率が上がると思う。親善試合でエンタメの部分もあるが、世界的強豪のブラジルが来るということで歓迎ムードと、世界的スーパースターを見に楽しんでいただけるのは一人のサッカーに携わるものとして、スポーツに携わるものとして、娯楽としてサポーターの皆さんや観客の皆さんが楽しんでくださるのは一つの価値観かなと思うが、勝負事としては青色に染まって戦うことで相手にもプレッシャーになるし、選手にとってもモチベーションになると思う。その雰囲気を作っていくためにも未来でまだブラジルに対して0勝の日本ではなく、勝って行って、自然と強い日本だから応援するということに我々がなっていかないといけないと思う。
―W杯優勝国相手にいい勝率があるが、選手たちへの働きかけで意識していることは。
「相手に対してのリスペクトと、我々が謙虚に学ぶところは一つ持っておくということはあるが、選手たちには二つあって、一つは同じ目線でどの国と戦っても勝つために戦うんだという気持ちを持って挑むこと、そこから何ができて何ができないかを考えようと同じ目線で戦うところ。もう一つは全力をぶつけるというところ。常にこれは言っていることで、我々は勝つために戦う、勝つために準備する、勝つために挑むことを同じ目線で持っていこうというところ、勝利にこだわるところを言っている中、勝つだけじゃなく、自分たちの力をどんな力でも出し切って、100%ぶつけていく、その中で成長するためにチャレンジしていこうということを言っている」
―5-4-1で入ったほうがいいという選手もいたが、監督の中でそういう入りをすることに恐い気持ちはあるか。
「5-4-1もやる。入りはどこの相手でもこの勝ちたいという気持ちを相手を上回っていくように入っていくことをやっていかないといけない。試合の中でそれが3分で終わるのか、5分で終わるのか、10分で終わるのかわからないし、行けるのであれば90分やっていく。メリハリは持って戦わないといけない。ただ自分たちが負けないために戦うのではなく、勝つために戦うところ、その意識を持って、意識を相手にぶつけて感じてもらうことを持って入りたい。その後、闇雲に挑んでもおそらく相手の思う壺になってしまうことも考えられる。そこは賢く、相手の嫌がることを守備から構築して戦うことをやっていかないといけない。それが明日4バックかもしれないし、3バックかもしれないし、5-4-1というのは前向きコンパクトブロックを作って、良い距離感を持って、一人一人が責任感を持って戦っていくということをチームとして共有できている。カタールW杯でアグレッシブに入っていくことをいつも通りやっていこうと初戦のドイツ戦に入ったが、相手の力があると分かった時、もっと長い時間アグレッシブにいく予定だったが、選手たちがすぐに判断して守備からいこうと。どっちかに振り切るのではなく、その状況に最適なことをやっていくというのを明日の試合でもできればと思っている」
―久保建英が合流したように見えたが、彼は先発で起用できる状態にあるか。ブラジル戦は韓国戦から入れ替えずに来るという報道も出ているが、日本もあまり大きく変えずに戦うか。
「まずタケに関してはプレーできる状態にある。ただし90分はプレーできる状態ではない。させるべきではないと思う。そこは時間を限定し、プレーしてもらいたいと思う。ブラジルに関してはブラジルの記者会見も出ていましたよね?ローテーションのことは言われていた。ブラジルは固定したメンバーで来たとしてもローテーションできたとしても世界トップクラスのクラブでみんなプレーしているし、CLで優勝狙えるチーム、クラブW杯で優勝を狙えるチームでプレーしている選手が多いので、誰が出てきても強い。そこはチームとして我々がどう戦っていけるかを考えたい。アンチェロッティ監督も選手を試したいと思いながら予選から戦ってきていると思うので、そこは相手がどう出てくるかというところも見極めて、我々が上回っていくために何をしていかないといけないかを柔軟に対応していきたい」
―韓国対ブラジルの試合を見て、守備で気をつけないといけないところは。また攻撃ではブラジルの弱点をどう狙っていきたいか。
「守備では組織的に戦うところは距離感を考えて戦わないといけないが、ブロックを作っていても相手の戦い方に対しては一人一人できれば誰につくということを責任で選手たちには伝えている。チームで戦う、チーム力を上げるところを明日の試合でもチャレンジする中で、チームを強くするためには個々を強くしないといけない。1対1のマッチアップでブラジルの選手に対応できるか、ボールを奪う、相手の自由を奪うことをできるかというのを、選手の個々の力、責任を全うする力を見たいし、試合の中で上げていけるようにチャレンジしたい。攻撃ではおそらくより攻撃的に来ると思う。連勝記録、無敗記録を伸ばすため、攻撃的に戦ってくると思うし、攻撃できるだろうと戦ってくると考えられるので、まずはいい守備をして、そこから攻撃に繋げていって速い攻撃ができればと思う。それができれば相手も賢いチームで、DFラインでスペースを空けられないとなれば、我々も保持率を上げていければと思う。まずは粘り強く守備をして、攻撃につなげていくところで保持できるように、チャンスを作れるように持っていければと思う」
(取材・文 竹内達也)
