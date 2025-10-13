カタールW杯後の理想と現実…10番堂安律は勝つために向き合う「自分たちのスタイルってそもそも何なん?と」
カタールW杯後に日本代表の10番を背負ってきたMF堂安律(フランクフルト)は、現在の森保ジャパンが直面する“理想と現実”のジレンマを端的に語った。14日のブラジル戦で守備の立て直しがテーマに挙がる中、これまで貫いてきたアグレッシブな守備を継続すべきか否かが問われていることへの所感だった。
「選手でいろんな意見があって、殴り合いに行くべきなのか、殴り合って勝てるレベルにいま日本がいるのか、それとも引いてやっていくのかというのはチームとして話し合いはしている。ここではもちろん(内容は)言わないけど、明日の試合を見て感じてくれたら」
日本代表は9月のアメリカ遠征以降3試合勝ちがなく、ある種の停滞感の中でブラジル戦を迎えようとしている。特に2試合連続で複数失点も続いており、森保ジャパンでは19年夏のコパ・アメリカでしか起きなかった事象。守備陣に負傷者が相次いでいる影響もあり、カタールW杯後にトライしてきた前向きな守備の見直しを迫られているのは間違いない。
だが、堂安はその現状を長期的かつ現実的な視点から捉え直している。
「忘れちゃいけないのは自分たちのスタイルってそもそもなんなん?と。カタールで成功したのは引き込んで仕留めること。それも自分たちのスタイルだし、ここ最近積み上げてきたボールを回すのも自分たちのスタイル。一つが自分たちのスタイルではない。でも勝てばいいので。勝ち方は正直、僕はどうでもいいので、勝つための選択をしたい」
カタールW杯以降の戦いの中で、積み重ねてきたものもあれば、積み重ねてきたもの自体を見直すこともある。ただ、堂安自身はその内容に白黒正解をつけるつもりはなく、変化を前向きに受け止めているようだ。
その一例がカタールW杯で守備一辺倒になった反省を踏まえ、第2次体制でトライしてきたボール保持への取り組みだ。
「攻撃の形は間違いなく積み上げられていて、3バックでやる中で立ち位置含めて積み上げていけている。たとえば明日、ブラジル相手に引き込む状態があったとしても、ボールを握った時に簡単に失わないと思う。カタールの時は80%と20%だったのが、70%と30%とか、60%と40%にできると。まだ50-50は僕は早いと思っているので。僕の肌感的には。もちろんそれができればいいけど。そういう積み上げたものが明日の試合で出せたらなと」
そんな堂安の“積み重ねる”姿勢は、堂安自身の取り組みにおいても変わらない。10日のパラグアイ戦後、1年4か月ぶりとなったシャドーでの先発を経て、次のように攻撃の課題を語っていた。
「僕だけじゃなく、もっと自由にできる選手が数人いても逆に良いんじゃないかとは思った。いろんな戦術を落とし込んできているなか、もう少し自由さとか、ワクワクするプレーとか、やっぱり見ていて楽しいと思ってもらえないと自分たちで楽しくないので、そこの課題はある。楽しいプレーがゴールに近づくと思うし、それが欠けていることで停滞する時間が最近長いんじゃないかなと思う」
勝ち続けなければいけないW杯最終予選の最中は右ウイングバックでの出場が続くなか、守備の規律を守ることに心血を注いでいた堂安。だが、W杯出場権を獲得した3月シリーズには「ここからはバランスを見ながら、多少は自分のエゴも出せるようにチームに戦術を落とし込めるように意見できれば」と語っていたように、W杯で勝つための次のフェーズを見据えているからこその発言だった。
特にその矢印は、10番として攻撃の中心を担うべき自らに向いていた。
「特にこの前はシャドーをやっていたので前の選手はアイデアを出さないといけないと思っていたし、ピッチ内で感じたところだった。ウイングバックとシャドーでは多少マインドセットは違うので、感じたことは発言するようにしている」
ここからW杯に臨むにあたり、攻守いずれのマインドセットを兼ね備えているのは頼もしい限りだが、「でもこの前はシュートを打ててないんでダメです」と言い切った堂安。ブラジル戦では日本の進むべき道を切り開くリーダーとして、そして何より結果を左右する10番としての働きに期待したいところだ。
(取材・文 竹内達也)
「選手でいろんな意見があって、殴り合いに行くべきなのか、殴り合って勝てるレベルにいま日本がいるのか、それとも引いてやっていくのかというのはチームとして話し合いはしている。ここではもちろん(内容は)言わないけど、明日の試合を見て感じてくれたら」
だが、堂安はその現状を長期的かつ現実的な視点から捉え直している。
「忘れちゃいけないのは自分たちのスタイルってそもそもなんなん?と。カタールで成功したのは引き込んで仕留めること。それも自分たちのスタイルだし、ここ最近積み上げてきたボールを回すのも自分たちのスタイル。一つが自分たちのスタイルではない。でも勝てばいいので。勝ち方は正直、僕はどうでもいいので、勝つための選択をしたい」
カタールW杯以降の戦いの中で、積み重ねてきたものもあれば、積み重ねてきたもの自体を見直すこともある。ただ、堂安自身はその内容に白黒正解をつけるつもりはなく、変化を前向きに受け止めているようだ。
その一例がカタールW杯で守備一辺倒になった反省を踏まえ、第2次体制でトライしてきたボール保持への取り組みだ。
「攻撃の形は間違いなく積み上げられていて、3バックでやる中で立ち位置含めて積み上げていけている。たとえば明日、ブラジル相手に引き込む状態があったとしても、ボールを握った時に簡単に失わないと思う。カタールの時は80%と20%だったのが、70%と30%とか、60%と40%にできると。まだ50-50は僕は早いと思っているので。僕の肌感的には。もちろんそれができればいいけど。そういう積み上げたものが明日の試合で出せたらなと」
そんな堂安の“積み重ねる”姿勢は、堂安自身の取り組みにおいても変わらない。10日のパラグアイ戦後、1年4か月ぶりとなったシャドーでの先発を経て、次のように攻撃の課題を語っていた。
「僕だけじゃなく、もっと自由にできる選手が数人いても逆に良いんじゃないかとは思った。いろんな戦術を落とし込んできているなか、もう少し自由さとか、ワクワクするプレーとか、やっぱり見ていて楽しいと思ってもらえないと自分たちで楽しくないので、そこの課題はある。楽しいプレーがゴールに近づくと思うし、それが欠けていることで停滞する時間が最近長いんじゃないかなと思う」
勝ち続けなければいけないW杯最終予選の最中は右ウイングバックでの出場が続くなか、守備の規律を守ることに心血を注いでいた堂安。だが、W杯出場権を獲得した3月シリーズには「ここからはバランスを見ながら、多少は自分のエゴも出せるようにチームに戦術を落とし込めるように意見できれば」と語っていたように、W杯で勝つための次のフェーズを見据えているからこその発言だった。
特にその矢印は、10番として攻撃の中心を担うべき自らに向いていた。
「特にこの前はシャドーをやっていたので前の選手はアイデアを出さないといけないと思っていたし、ピッチ内で感じたところだった。ウイングバックとシャドーでは多少マインドセットは違うので、感じたことは発言するようにしている」
ここからW杯に臨むにあたり、攻守いずれのマインドセットを兼ね備えているのは頼もしい限りだが、「でもこの前はシュートを打ててないんでダメです」と言い切った堂安。ブラジル戦では日本の進むべき道を切り開くリーダーとして、そして何より結果を左右する10番としての働きに期待したいところだ。
(取材・文 竹内達也)