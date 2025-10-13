ブラジルDF陣との駆け引きに意気込む町野修斗「それがあるから足元で一瞬の時間が作れる」
チームメイトを信頼してブラジル代表からゴールを奪う。日本代表のFW町野修斗は「質の高い選手が日本にはたくさんいるのでそこの信頼は大きいですし、チャンスはあるかなと思います」と試合を見据えた。
町野はパラグアイ戦で後半33分からピッチに入って右シャドーとしてプレー。「周りに質のある選手が多いので簡単にプレーして中に入っていくのを意識していました」と振り返り、左右どちらのシャドーで起用されても「問題ない」と強調した。同42分には右サイドにボールに入ったのを見てペナルティエリア内にポジションを取り、グラウンダーのクロスを収めると相手を背負いながら反転してシュートを放つ場面も。このシーンでは相手のブロックに遭ったが、ゴール前でチャンスを作った。
ブラジル戦も同様にチームメイトを信頼しながらゴール前で仕事をしていく姿勢。「タイミングとボールが合えば必ずチャンスが絶対来る」と述べ、限られた回数だったとしてもモノにしていく考えだ。
そのためにも前線でどのようにボールを受けて起点になるかは重要なところ。町野は「(対人で)前に強い選手が多いので背後は大事になってくるかなと思うし、それがあるから足元で一瞬の時間が作れると思う。後ろ向きになりすぎずというのを意識したいです」と戦い方をイメージする。
もっとも「少なからず対人で難しい状況で収めないといけないシーンもあると思うんですけど、どの試合でもそういう場面はあると思うのでチームに時間を与えられるような仕事をしたい」と町野。屈強な守備陣と駆け引きし、個の戦いでも負けず攻撃を活性化させる構えだ。
パラグアイ戦ではFW小川航基とFW上田綺世がそれぞれ得点しており、町野もW杯メンバー入りに向けて結果を残したいところ。町野は「まだまだ確定された選手ではないと思っていますし、数字を残していかないと残っていけないと思っているのでこだわってやっていきたいです」と決意を述べ、国際Aマッチ5点目を狙っていく。
(取材・文 加藤直岐)