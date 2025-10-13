7人組ガールズグループ・HANAがファッション×音楽のスペシャルイベント『ZOZOFES』の取材会に登場。メンバーたちがそれぞれ、20年後の目標を明かしました。

HANAは、ZOZOTOWNの20周年を記念したファッションと音楽が交差するスペシャルイベント『ZOZOFES』の1日目に出演。ライブ前に行われた取材会で、20周年にちなみ、20年後の目標について聞かれると、YURIさんは「元気に生きていればいいなって思うんですけど、自分の軸がずっとブレてなければいいな」とコメントしました。

さらに、CHIKAさんは「悔いのない人生を過ごせていたらいいなって思うので、何でも挑戦できる環境にいるからこそ、悔いのないように生きていきたいです」と話し、KOHARUさんは「世界がもっと広がると思うので、ファミリーがいてもいいなと思うし。それでも絶対、舞台に立ってる人でいたいなとは思います」と、自分たちの未来について笑顔で話しました。

また、JISOOさんは「楽しく音楽しながらいろんな国を旅行行ったりしながら、料理も頑張って勉強してみて、色んな国の色んな料理を作れるようになりたいと思います」と夢を膨らませました。

そして、MOMOKAさんは「誰かに愛をちゃんと伝えられてる人になりたいなってすごく強く思っていて。メンバーのみんなを愛してるって気持ちだったり、愛されてるっていう気持ちだったり、今までお世話になった方々だったり、こうしてお仕事を一緒にしてくださってる方々に、ちゃんと愛を届けて愛をもらってっていうのができる人になっていたい」と力強く語りました。